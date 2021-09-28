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Ідеальний сніданок: дієтолог назвала найкорисніший продукт на осінь і зиму

Автор: Тетяна Турчанікова

Щоб заповнити дефіциту жирів в раціоні восени та взимку, нам потрібні корисні ненасичені жири.

Тому завдання, розповіла дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram, - знайти продукти, багаті ненасиченими жирними кислотами, а саме омега-3. Не 6 і не 9. Печінка тріски - один з тих самих продуктів, який містить у великій кількості омегу-3.

Корисний бутерброд (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

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Коли ми не знаємо, корисний продукт чи ні, для початку треба розуміти його склад по БЖУ.

  • БЖУ печінки тріски - 4,2 / 65,7 / 1,2
  • Калорійність - 613 ккал на 100 г

Що бачимо: є трохи білка, багато жиру і практично немає вуглеводів. Нам підходить.

Восени корисні жири особливо потрібні (фото: pexels.com)

Далі дивимося, які вітаміни і мікроелементи містить:

  • Вітамін D, К, А, Е, В9, натрій, кальцій, фосфор, залізо, йод і омега-3.

Тобто, всі жиророзчинні вітаміни в складі є. Це дуже добре.

Найчастіші дефіцити, які зустрічаю в своїй практиці, це вітамін D, залізо, йод. Буде користь від печінки тріски? Звичайно, буде!

  • Але, бачимо високу калорійність. Якщо з'їсти 100 гр, це буде рівнозначно цілому прийому їжі. Тому, не захоплюємося. Користь величезна, але міру треба знати.

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Як вживати печінку тріски?

Я люблю намазати на хлібець, покласти зверху скибочку огірка і лист салату. На сніданок - ідеально. З печінки тріски можна робити смачні паштети і салати з овочами.

І найважливіше - вибрати якісну печінку тріски. Важливо, щоб вона була шматочками, а не у вигляді паштету з незрозумілим складом.

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