Идеальный завтрак: диетолог назвала самый полезный продукт на осень и зиму

Чтобы восполнить дефицит жиров в рационе осенью и зимой, нам нужны полезные ненасыщенные жиры.
Поэтому задача, рассказала диетолог Марина Сергеева в своем Instagram, - найти продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами, а именно омега-3. Не 6 и не 9. Печень трески - один из продуктов, который содержит в большом количестве омегу-3.
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Когда мы не знаем, полезен продукт или нет, для начала надо понимать его состав по БЖУ.
Что видим: есть немного белка, много жира и практически нет углеводов. Нам подходит.
Осенью полезные жиры особенно нужны (фото: pexels.com)
Дальше смотрим, какие витамины и микроэлементы содержит:
То есть, все жирорастворимые витамины в составе есть. Это очень хорошо.
Самые частые дефициты, которые встречаю в своей практике, это витамин D, железо, йод. Будет польза от печени трески? Конечно, будет!
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Я люблю намазать на хлебец, положить сверху ломтик огурца и лист салата. На завтрак - идеально. Из печени трески можно делать вкусные паштеты и салаты с овощами.
И самое важное - выбрать качественную печень трески. Важно, чтобы она была кусочками, а не в виде паштета с непонятным составом.
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