Інфекція та вірус у дітей: нутриціолог розповіла, як допомогти імунітету дитини

Діти повинні хворіти! До чого я? Деякі батьки вводять своїх чад в операційну стерильність, дезинфікуючи будинки і надягаючи маски, не дозволяючи імунній системі рости і розвиватися - і оберігати дитину в майбутньому.

Не варто "трястися" над дитиною (фото: pexels.com)

З самого народження вчиться не тільки нервова система, а й імунна. Їй ще в дитинстві необхідно показати, як виглядають віруси і бактерії, щоб вона в подальшому розуміла, що з ними необхідно робити. Інфекції вчать імунітет стримувати реакцію, бути більш протизапальною!

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Запам'ятайте - діти повинні хворіти! Для повноцінного формування імунної системи. Зустрічаючись з інфекцією, організм набуває імунологічну пам'ять, яка допоможе людині в майбутньому стати стійкою до даного інфекційного збудника.

Так, якщо дитинство проходить в напівстерильному середовищі, то імунна система просто не отримує "освіту", що призводить до безлічі проблем у дорослої людини, з якими доводиться працювати лікарям.

Варто дати дитині "нормально похворіти" (фото: pexels.com)

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Недавні дослідження свідчать, що якщо дитина росте в стерильному оточенні, якщо її оберігають від інфекцій і застуд, у неї набагато вище схильність до алергічних захворювань. Її імунній системі просто нема з чим боротися, і вона починає реагувати на навколишній світ за алергічним типом.

"Стерильний спосіб життя" збільшує ймовірність не тільки алергічних і аутоімунних захворювань, а й інших проблем: онкологія і схильність до хронічного запалення. А хронічне запалення це ризик і серцево-судинних захворювань, деменції, ожиріння та ін.

Вікно пластичності закривається після 5-8 років. Відчепіться від дитини. Дайте їй спокійно похворіти.

Чому дитині так важливо хворіти в дитинстві