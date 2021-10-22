Крики організму про допомогу: дієтолог розповіла про небезпеку інтуїтивного харчування

Всі ми не раз чули про про інтуїтивне харчування. "Організм краще знає, що йому зараз потрібно", приблизно таким принципом радять керуватися адепти цього харчування.
Дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram розповіла, чому вона проти інтуїтивного харчування і назвала його плюси і мінуси.
Уявіть, що ви протягом декількох десятків років їли тільки для того, щоб вгамувати голод і "зробити собі смачно". Тобто, ви не морочилися якістю їжі, збалансованістю свого раціону і кількістю теж.
І раптом, ви прочитали чиюсь статтю про інтуїтивне харчування. "А чому б і ні?,- подумали ви. - Організм краще знає, що йому потрібно".
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Але є і підводні камені. Давайте на прикладах.
Що думаю в цьому випадку я. Можливо, і дуже часто зустрічаю це в своїй практиці, це дефіцит жирів в раціоні.
Додайте в свій раціон корисних жирів: авокадо, рослинні масла холодного віджиму, жирну рибу, ікру, печінку тріски, сало, в кінці кінців! Відлягло? Ура! Причину тяги до солодкого знайшли!⠀
Не допомогло? Тоді друга причина - паразитарні і грибкові інвазії. Ось тут даю гарантію: 100 % тяга до солодкого пройде відразу після протипаразитарної та / або протигрибкової програми.
І не треба їсти шоколад, набирати вагу і думати, що так наш організм хоче.
Часто почищений від паразитів організм раптом перестає "просити солодкого" (фото: pexels.com)
Тут все просто: закисленному організму потрібні мінерали для ощелачивания. Риба - це велика кількість солі. NaСl (хлорид натрію) потрібен нам щоб нормалізувати рівень Рн.
Як ви розумієте, організм не помиляється. Він вимагає те, що йому потрібно для виживання. А щоб зрозуміти ці крики про допомогу, потрібно знати нутриціологію і технологію харчування, як мінімум. Або звертатися за допомогою до фахівців.
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