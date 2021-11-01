Кращий помічник для імунітету: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного десерту

Корисне - не означає несмачне! У плані харчування для гормонального балансу завжди є місце корисним солодощам і фруктам.
Про це розповіла у своєму Instagram Нутриціолог Катерина Йенсен. Вона зізналася, що не вірить в "ідеальний ідеал" і вічну аскезу, але, в той же час знає: можна харчуватися смачно і різноманітно.
Цинк - кращий помічник імунітету:
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Також цинк необхідний для гормонального балансу:
Найбагатше джерело цинку - устриці. Але смію припустити, що у більшості затднений доступ до цього далеко не всіма улюбленому делікатесу. Тому давайте знайдемо устрицям заміну!
Наприклад, такий шоколадний десерт, який майже не поступається за вмістом цинку навіть устрицям. Я включила в нього інші продукти-чемпіони за вмістом цинку: какао, кунжут, кешью і лляні насіння. Отже… корисний десерт, надзвичайно багатий цинком.
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Інгредієнти на 2 великі порції:
Для прикраси:
Приготування:
перемішайте всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної маси. Не забувайте помішувати, щоб допомогти блендеру впоратися, якщо він не дуже потужний.
Приємного апетиту!
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