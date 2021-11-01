Кращий помічник для імунітету: нутриціолог дала рецепт смачного і корисного десерту

Цинк - кращий помічник імунітету:

необхідний для роботи вилочкової залози, яка виробляє Т-лімфоцити, які в свою чергу допомагають в роботі імунітету,

необхідний для правильної роботи лейкоцитів,

потрібен для руйнування шкідливих мікроорганізмів, в тому числі вірусів,

запобігає руйнуванню клітин вільними радикалами, які виробляються у величезних кількостях, поки імунітет знищує заражені клітини і мікроорганізми.

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Також цинк необхідний для гормонального балансу:

покращує чутливість клітин до інсуліну, дає енергію, покращує стан волосся і нігтів, бореться з надлишком чоловічих гормонів у жінок, необхідний для роботи щитовидної залози і обміну речовин.

Найбагатше джерело цинку - устриці. Але смію припустити, що у більшості затднений доступ до цього далеко не всіма улюбленому делікатесу. Тому давайте знайдемо устрицям заміну!

Наприклад, такий шоколадний десерт, який майже не поступається за вмістом цинку навіть устрицям. Я включила в нього інші продукти-чемпіони за вмістом цинку: какао, кунжут, кешью і лляні насіння. Отже… корисний десерт, надзвичайно багатий цинком.

Десерт "смачний цинк" (фото: instagram.com/food4vita)

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Десерт, багатий цинком: рецепт

Інгредієнти на 2 великі порції:

1 стигле авокадо,

2 заморожених банана,

5 ст. л. какао порошку (без добавок! беремо чисте какао),

2 жмені кешью,

2 ст. л. кунжуту,

2 ст. л. лляного насіння,

1 жменя листя м'яти,

250 мл мигдального, рисового або соєвого молока.

Для прикраси:

30 грам чорного шоколаду і суміш будь-яких насіння і горішків (наприклад, кедрових - вони теж багаті цинком).

Приготування:

перемішайте всі інгредієнти в блендері до отримання однорідної маси. Не забувайте помішувати, щоб допомогти блендеру впоратися, якщо він не дуже потужний.

Приємного апетиту!