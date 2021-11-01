Лучший помощник для иммунитета: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного десерта

Полезное - не значит невкусное! В плане питания для гормонального баланса всегда есть место полезным сладостям и фруктам.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен. Она призналась, что не верит в "идеальный идеал" и вечную аскезу, но, в то же время знает: можно питаться вкусно и разнообразно.
Цинк - лучший помощник иммунитета:
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Также цинк необходим для гормонального баланса:
Самый богатый источник цинка - устрицы. Но смею предположить, что у большинства затруднен доступ к этому далеко не всеми любимому деликатесу. Поэтому давайте найдем устрицам замену!
Например, такой шоколадный десерт, который почти не уступает по содержанию цинка даже устрицам. Я включила в него другие продукты-чемпионы по содержанию цинка: какао, кунжут, кешью и льняные семена. Итак… полезный десерт, необычайно богатый цинком.
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Ингредиенты на 2 большие порции:
Для украшения:
Приготовление:
перемешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Не забывайте помешивать, чтобы помочь блендеру справиться, если он не очень мощный.
Приятного аппетита!
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