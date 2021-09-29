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Молодість і краса шкіри: дієтолог назвала незамінний для жінок компонент

Автор: Тетяна Турчанікова

"Хочу красиву і сяючу шкіру!",- запит від жінок різного віку їх косметологам не змінюється роками. Але щоб досягти потрібного ефекту, важливо простежити, чи отримуєте ви з їжею всі необхідні для молодості і здоров'я шкіри компоненти.

Про це у своєму Instagram розповіла дієтолог Марина Сергєєва.

Маленький секрет для дівчат. Хочете, поділюся добавкою, яка повинна бути в раціоні кожної жінки? Вгадаєте, яка? Ваші варіанти? Омега-3, колаген... так, звичайно, але сьогодні мова не про них. Це сірка ( метилсульфонілметан) - елемент, який присутній у всіх живих організмах. І роль сірки в організмі величезна.

Сірка міститься в простих і доступних кожному продуктах (фото: pexels.com)

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Властивості сірки, які особливо цікаві жіночій статі

  • Сірка є компонентом білків і бере участь в синтезі колагену, який відповідає за молодість шкіри.
  • Сірка входить до складу сполучної тканини і бере участь в синтезі кератину, який забезпечує ріст волосся і нігтів.
  • Сірка бере участь у формуванні хрящової тканини, зміцнює м'язи, протидіє утворенню сколізу, а це красива постава.

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Де знайти сірку: продукти

У продуктах сірку можна знайти у ріпчастій цибулі, капусті, бобових, гірчиці, хроні. Але при тепловій обробці і зберіганні вона втрачається.

Оцініть критичним поглядом свій раціон. У ньому багато сірки? Якщо немає, то додаємо її в свій раціон у вигляді метилсульфонілметану.

Раніше нутриціолог назвала кращий засіб проти вірусів і застуд, пити пару раз в тиждень.

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