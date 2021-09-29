Молодость и красота кожи: диетолог назвала незаменимый для женщин компонент

"Хочу красивую и сияющую кожу!", - запрос от женщин всех возрастов их косметологам не меняется годами. Но чтобы достичь нужного эффекта, важно проследить, получаете ли вы с пищей все необходимые для молодости и здоровья кожи компоненты.
Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Марина Сергеева.
Маленький секрет для девушек. Хотите, поделюсь добавкой, которая должна быть в рационе каждой женщины? Угадаете, какая? Ваши варианты? Омега-3, коллаген… да, конечно, но сегодня речь не о них. Это сера (метилсульфонилметан) - элемент, который присутствует во всех живых организмах. И роль серы в организме огромна.
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В продуктах серу можно найти в репчатом луке, капусте, бобовых, горчице, хрене. Но при тепловой обработке и хранении она теряется.
Оцените критичным взглядом свой рацион. В нем много серы? Если нет, то добавляем ее в свой рацион в виде МСМ (метилсульфонилметана).
Раньше нутрициолог назвала лучшее средство против вирусов и простуд, пить пару раз в неделю.