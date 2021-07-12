Крім молока: нутриціолог розповіла, на які продукти налягати, щоб заповнити кальцій

Список продуктів, багатих кальцієм

Мак

Найбільш кальцієвмісткий продукт - в 100 гр близько 1500 мг Ca.

Кунжут

У 100 гр (неочищеного) - до 1,4 грама кальцію, що в більшості випадків покриває добову норму. Важливо! Кальцій в кунжуті органічний, і засвоюється на "ура".

Лляне насіння

255 мг кальцію - на 100 г насіння. Розмелене або незбиране насіння льону містить кальцій, а ось рафінована олія кальцію не має зовсім. Пам'ятайте про це, вибираючи лляне масло!

Капуста

268 мг в одній чашці приготованої капусти. У капусті низький вміст оксалатів, які пов'язують кальцій і перешкоджають його засвоєнню. Відмінна альтернатива шпінату, в якому оксалатів в надлишку.

Інжир

У 8-10 плодах інжиру міститься кальцію стільки ж, скільки в одній склянці молока. Інжир містить багато клітковини, заліза і калію.

Кальцій міститься не тільки в молоці (фото: pexels.com)

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Мигдаль

Ще один рекордсмен за вмістом кальцію. У ньому багато клітковини і магнію. Ви можете зробити мигдальне молоко, мигдальне масло або просто насолоджуйтеся сирими горіхами.

Рослинне молоко

Соєве, мигдальне, кокосове, конопляне, лляне, з кешью. Натуральний і неперероблений кальцій, видобутий з надр землі. Більшість видів рослинного молока містять більше 30 % добової потреби кальцію і майже на 50 % більше, ніж молочні продукти.

Мускатний гарбуз

Це суперфуд. Він наповнений клітковиною, вітаміном А і містить цілих 84 мг кальцію, що становить майже 10% денної норми.

Броколі - з'їдаючи чашку в день, можна поповнити запаси кальцію.

В одній чашці приготовленої капусти - 180 мг кальцію.