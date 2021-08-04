Від нутелли до чіа-джему: нутриціолог дала топ-5 корисних начинок для млинців

Млинці - проста і улюблена багатьма страва - може стати ще смачнішою, якщо приготувати її з незвичайною начинкою.

Крім всім звичного сиру з родзинками, є ще начинки, які припадуть до смаку і дітям, і чоловікові і, головне, вони будуть корисними!