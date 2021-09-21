Пити пару разів на тиждень: нутриціолог назвала засіб для профілактики вірусів і застуд

Осінь буде неймовірно красивою порою з яскравими фарбами, навчанням, роботою і новими планами і зустрічами, а не періодом вірусів і застуд! Якщо, звичайно, заздалегідь подбати про свій імунітет.
Нутриціолог, фахівець з корисного харчування Катерина Йенсен в своєму Instagram дала рецепт свого фірмового напою від застуди. З його допомогою можна підняти себе на ноги в найкоротші терміни, якщо все ж захворіли.
Весь секрет - в інгредієнтах, що містяться в напої:
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Інгредієнти (на 1 порцію):
Приготування:
Всі інгредієнти змішати і випити залпом.
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Як приймати:
Увага: якщо у вас виразка шлунка або гастрит, то такий напій рекомендується розводити водою і додавати в 2 рази більше масла, ніж належить за рецептом. Ще краще, якщо ви розділите його на 3 частини і вип'єте в 3 заходи. Будьте здорові!
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