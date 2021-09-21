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Пить пару раз в неделю: нутрициолог назвала средство для профилактики вирусов и простуд

Автор: Татьяна Турчаникова

Осень будет невероятно красивой порой с яркими красками, учебой, работой и новыми планами и встречами, а не периодом вирусов и простуд! Если, конечно, заранее позаботиться о своем иммунитете.

Нутрициолог, специалист по полезному питанию Катерина Йенсен в своем Instagram дала рецепт своего фирменного напитка от простуды. С его помощью можно поднять себя на ноги в кратчайшие сроки, если все же заболели.

Чтобы не отвлекаться на простуды и вирусы (фото: pexels.com)

Весь секрет - в содержащихся в напитке ингредиентах:

  • витамин С
  • биофлаваноиды, которые помогают усвоению витамина С
  • антиоксиданты, которые спасают наши клетки от окисления
  • противовоспалительные компоненты (масло, имбирь и куркума)
  • антибактериальные вещества (из чеснока)

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Этот напиток быстро поставит на ноги (фото: instagram.com/food4vita)

Как приготовить напиток от простуд и вирусов

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • сок 1 лимона
  • сок 1 апельсина
  • сок 1 грейпфрута
  • натертый на мелкой терке имбирь - 3-4 см
  • 1 раздавленный в чесночнице свежий зубчик чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. куркумы (с верхом)
  • щепотка черного свежемолотого перца

Приготовление:

Все ингредиенты смешать и выпить залпом.

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Как принимать:

  1. Пару раз в неделю - в целях профилактики простуды или когда чувствуете, что вот-вот заболеете.
  2. 2-3 раза в день - если уже заболели (лучше после еды, если, конечно, у вас есть аппетит и вы едите).

Внимание: если у вас язва желудка или гастрит, то такой напиток рекомендуется разводить водой и добавлять в 2 раза больше масла, чем положено по рецепту. Еще лучше, если вы разделите его на 3 части и выпьете в 3 захода. Будьте здоровы!

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