Пить пару раз в неделю: нутрициолог назвала средство для профилактики вирусов и простуд

Осень будет невероятно красивой порой с яркими красками, учебой, работой и новыми планами и встречами, а не периодом вирусов и простуд! Если, конечно, заранее позаботиться о своем иммунитете.
Нутрициолог, специалист по полезному питанию Катерина Йенсен в своем Instagram дала рецепт своего фирменного напитка от простуды. С его помощью можно поднять себя на ноги в кратчайшие сроки, если все же заболели.
Весь секрет - в содержащихся в напитке ингредиентах:
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Ингредиенты (на 1 порцию):
Приготовление:
Все ингредиенты смешать и выпить залпом.
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Как принимать:
Внимание: если у вас язва желудка или гастрит, то такой напиток рекомендуется разводить водой и добавлять в 2 раза больше масла, чем положено по рецепту. Еще лучше, если вы разделите его на 3 части и выпьете в 3 захода. Будьте здоровы!
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