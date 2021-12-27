Як харчуватися перед новорічною вечерею: дієтолог розписала меню для тих, хто не хочеться поправлятися

Ось проста інструкція до застілля і на наступний день після.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

31.12, меню на день з часом:

12:00 — сніданок — так-так, ми робимо дуже пізній сніданок, щоб не було відчуття, що ви їсте 24 години поспіль. Омлет на воді з 2-х яєць з овочами замороженими або будь-якими термічно обробленими 100-150 г, приготованими на олії.



15:00-16:00 — перекус - фрукти / ягоди 300 г



18:00-19:00 — перекус - овочевий супчик 400-500 мл



І вже їжте все, що завгодно на новорічній вечері о 22:00.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

А ось меню на перший день нового року – 1 січня:

Сніданок через 13-14 годин після останнього шматочка, який до вас потрапив в рот вночі, для того, щоб дати організму відійти.



На сніданок-обід в такому випадку ми можемо використовувати той же омлет, додавши до нього сир, рибу або бутерброд з ікрою.



Ну, а далі день як вийде, головне пити багато води, їсти більше овочів і можна фрукти замість солодкого.