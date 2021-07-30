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ПМС і хворобливі місячні: нутриціолог дала список продуктів при гормональних збоях

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П'ятниця 30 липня 2021 10:01
ПМС і хворобливі місячні: нутриціолог дала список продуктів при гормональних збоях Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто думає, що рясні хворобливі менструації, передменструальний синдром і хворобливість молочних залоз - "звичайні явища" в житті кожної жінки. Насправді це не норма. Іноді це - симптоми гіперестрогенії.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, що робити при гормональному збої і порадила, як змінити свій раціон, щоб налагодити ситуацію.

Гіперестрогенізм - це стан, що характеризується підвищеним вмістом в організмі жінки статевих гормонів естрогенів і їх похідних.

  • Гіперестрогенізм може бути викликаний пухлинами яєчників,
  • генетичними станами, такими, як синдром надлишку ароматази (також відомий, як сімейна гіперестрогенія),
  • неправильним способом життя або надмірним споживанням екзогенних джерел естрогену, включаючи ліки, що використовуються в замісної гормональної терапії та гормональної контрацепції.

Виключити назавжди: нутриціолог назвала продукти, шкідливі для жовчного міхура

ПМС і хворобливі місячні: нутриціолог дала список продуктів при гормональних збоях

Попросіть чоловіка купити вам малини (фото: pexels.com)

Гормональний збій: як налагодити ситуацію

Необхідно прибрати:

  • Стрес
  • Пластик, побутову хімію
  • Сою і соєві продукти
  • Пшеницю, овес
  • Люцерну
  • Пиво
  • Молочні продукти
  • М'ясо / рибу низької якості

Необхідно додати:

  • Оливка

  • Авокадо

  • Малину
  • Насіння замочене
  • Сирі горіхи (замочені)
  • Продукти, багаті цинком (гарбузове насіння, темний шоколад)
  • Продукти, багаті магнієм (темний шоколад, маш)

Краса зсередини: нутриціолог дала рецепт простого соку, після якого шкіра буде сяяти

ПМС і хворобливі місячні: нутриціолог дала список продуктів при гормональних збояхАвокадо і побільше зелені (фото: pexels.com)

Додам: якщо печінка не готова працювати естрогенами правильно, правильно виводити продукти метаболізму, то все дійсно може привести до гіперестрогенізму в цілому, тому важливо працювати і з печінкою.

  • Ще варто додавати продукти з вітамінами групи В6, вони допомагають печінки руйнувати естроген. Це будуть горіхи, злаки, морепродукти, квасоля, банани.
  • Варто додавати продукти, багаті цинком і також магнієм, тому що від цього залежить здоров'я імунної, гормональної системи і нервової системи, що дуже важливо.
  • Серед продуктів, багатих цинком, окремо хочу виділити гарбузове насіння і рекомендувати вам робити з них молоко. Гарбузове молоко це взагалі прекрасний продукт, тому що в ньому міститься цинк і магній, таке молоко прекрасно для застосування і у вечірній час, наприклад, в складі чаю масала або зробити золоте молоко з куркумою.

Гарбузове молоко можна робити самим з насіння, а можна просто купити борошно і змішувати її з водою, можна туди додавати гарбузове масло або ягоди, наприклад.

Раніше нутриціолог розповіла, як підтримати і відновити печінку.

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