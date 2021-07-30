ПМС і хворобливі місячні: нутриціолог дала список продуктів при гормональних збоях
Багато хто думає, що рясні хворобливі менструації, передменструальний синдром і хворобливість молочних залоз - "звичайні явища" в житті кожної жінки. Насправді це не норма. Іноді це - симптоми гіперестрогенії.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, що робити при гормональному збої і порадила, як змінити свій раціон, щоб налагодити ситуацію.
Гіперестрогенізм - це стан, що характеризується підвищеним вмістом в організмі жінки статевих гормонів естрогенів і їх похідних.
- Гіперестрогенізм може бути викликаний пухлинами яєчників,
- генетичними станами, такими, як синдром надлишку ароматази (також відомий, як сімейна гіперестрогенія),
- неправильним способом життя або надмірним споживанням екзогенних джерел естрогену, включаючи ліки, що використовуються в замісної гормональної терапії та гормональної контрацепції.
Виключити назавжди: нутриціолог назвала продукти, шкідливі для жовчного міхура
Попросіть чоловіка купити вам малини (фото: pexels.com)
Гормональний збій: як налагодити ситуацію
Необхідно прибрати:
- Стрес
- Пластик, побутову хімію
- Сою і соєві продукти
- Пшеницю, овес
- Люцерну
- Пиво
- Молочні продукти
- М'ясо / рибу низької якості
Необхідно додати:
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Оливка
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Авокадо
- Малину
- Насіння замочене
- Сирі горіхи (замочені)
- Продукти, багаті цинком (гарбузове насіння, темний шоколад)
- Продукти, багаті магнієм (темний шоколад, маш)
Краса зсередини: нутриціолог дала рецепт простого соку, після якого шкіра буде сяяти
Авокадо і побільше зелені (фото: pexels.com)
Додам: якщо печінка не готова працювати естрогенами правильно, правильно виводити продукти метаболізму, то все дійсно може привести до гіперестрогенізму в цілому, тому важливо працювати і з печінкою.
- Ще варто додавати продукти з вітамінами групи В6, вони допомагають печінки руйнувати естроген. Це будуть горіхи, злаки, морепродукти, квасоля, банани.
- Варто додавати продукти, багаті цинком і також магнієм, тому що від цього залежить здоров'я імунної, гормональної системи і нервової системи, що дуже важливо.
- Серед продуктів, багатих цинком, окремо хочу виділити гарбузове насіння і рекомендувати вам робити з них молоко. Гарбузове молоко це взагалі прекрасний продукт, тому що в ньому міститься цинк і магній, таке молоко прекрасно для застосування і у вечірній час, наприклад, в складі чаю масала або зробити золоте молоко з куркумою.
Гарбузове молоко можна робити самим з насіння, а можна просто купити борошно і змішувати її з водою, можна туди додавати гарбузове масло або ягоди, наприклад.
Раніше нутриціолог розповіла, як підтримати і відновити печінку.