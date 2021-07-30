ПМС і хворобливі місячні: нутриціолог дала список продуктів при гормональних збоях

Багато хто думає, що рясні хворобливі менструації, передменструальний синдром і хворобливість молочних залоз - "звичайні явища" в житті кожної жінки. Насправді це не норма. Іноді це - симптоми гіперестрогенії.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла, що робити при гормональному збої і порадила, як змінити свій раціон, щоб налагодити ситуацію.

Гіперестрогенізм - це стан, що характеризується підвищеним вмістом в організмі жінки статевих гормонів естрогенів і їх похідних.

Гіперестрогенізм може бути викликаний пухлинами яєчників,

генетичними станами, такими, як синдром надлишку ароматази (також відомий, як сімейна гіперестрогенія),

неправильним способом життя або надмірним споживанням екзогенних джерел естрогену, включаючи ліки, що використовуються в замісної гормональної терапії та гормональної контрацепції.

Виключити назавжди: нутриціолог назвала продукти, шкідливі для жовчного міхура

Попросіть чоловіка купити вам малини (фото: pexels.com)

Гормональний збій: як налагодити ситуацію

Необхідно прибрати:

Стрес

Пластик, побутову хімію

Сою і соєві продукти

Пшеницю, овес

Люцерну

Пиво

Молочні продукти

М'ясо / рибу низької якості

Необхідно додати:

Оливка

Авокадо

Малину

Насіння замочене

Сирі горіхи (замочені)

Продукти, багаті цинком (гарбузове насіння, темний шоколад)

Продукти, багаті магнієм (темний шоколад, маш)

Краса зсередини: нутриціолог дала рецепт простого соку, після якого шкіра буде сяяти

Авокадо і побільше зелені (фото: pexels.com)

Додам: якщо печінка не готова працювати естрогенами правильно, правильно виводити продукти метаболізму, то все дійсно може привести до гіперестрогенізму в цілому, тому важливо працювати і з печінкою.

Ще варто додавати продукти з вітамінами групи В6, вони допомагають печінки руйнувати естроген. Це будуть горіхи, злаки, морепродукти, квасоля, банани.

Варто додавати продукти, багаті цинком і також магнієм, тому що від цього залежить здоров'я імунної, гормональної системи і нервової системи, що дуже важливо.

Серед продуктів, багатих цинком, окремо хочу виділити гарбузове насіння і рекомендувати вам робити з них молоко. Гарбузове молоко це взагалі прекрасний продукт, тому що в ньому міститься цинк і магній, таке молоко прекрасно для застосування і у вечірній час, наприклад, в складі чаю масала або зробити золоте молоко з куркумою.

Гарбузове молоко можна робити самим з насіння, а можна просто купити борошно і змішувати її з водою, можна туди додавати гарбузове масло або ягоди, наприклад.