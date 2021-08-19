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Допоможе очистити печінку: нутриціолог назвала потужний засіб для детокса

Автор: Тетяна Турчанікова

Скоро осінь - пора застуд, але якщо імунітет в нормі, то всі віруси пройдуть повз. Одне з найпотужніших засобів для очищення організму і посилення його захисних сил - це сік паростків пшениці або вітграсс.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі в Instagram назвала 15 причин, чому ви повинні обов'язково включити вітграсс в раціон.

Вітграсс - це найпотужніший імуномодулятор, подарований людині природою.

Сік паростків пшениці - потужний імуностимулятор (фото: pexels.com)

Чим корисний вітграсс

  • Сік проростків пшениці містить до 70 % хлорофілу.
  • Сік проростків пшениці, як і інших рослин, насичений киснем. При вживанні, він насичує киснем мозок, інші тканини і органи людини, створюючи оптимальний рівень насиченого киснем середовища.
  • Хлорофіл має антибактеріальну дію і може використовуватися як лікувальний засіб внутрішнього і зовнішнього вживання.

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Цей сік допоможе очистити печінку (фото: instagram.com/biotorium)

  • Зупиняє ріст і розвиток всіх відомих патогенних бактерій.
  • Завдяки високому вмісту магнію хлорофіл бере участь в синтезі ферментів, які відновлюють статеві гормони, активізує генеративні функції організму.
  • Хлорофіл в складі соку проростків пшениці здатний вимивати з організму залишки лікувальних хімічних препаратів.
  • Хлорофіл здатний нейтралізувати цілий ряд відомих токсинів.
  • Сприяє очищенню печінки.
  • Хлорофіл покращує стан хворих на цукровий діабет.

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  • Нормалізує кров'яний тиск, очищає капіляри.
  • Навіть в невеликій кількості сік проростків пшениці усуває гнильні явища зубів.
  • Запобігає раннє посивіння волосся.
  • Сік проростків пшениці покращує процес перетравлення їжі.
  • Надзвичайно ефективний при запорах.
  • Сік проростків пшениці виводить з організму важкі метали, радіонукліди.

Раніше нутриціолог дала список продуктів, потрібних в кожному холодильнику.

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