Поможет очистить печень: нутрициолог назвала мощное средство для детокса

Скоро осень - пора простуд, но если иммунитет в норме, то все вирусы пройдут мимо. Одно из самых мощных средств для очищения организма и усиления его защитных сил - это сок ростков пшеницы или витграсс.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем блоге в Instagram назвала 15 причин, почему вы должны обязательно включить витграсс в рацион.
Витграсс - это мощнейший иммуномодулятор, подаренный человеку природой.
Сок проростков пшеницы содержит до 70 % хлорофилла.
Сок проростков пшеницы, как и других растений, насыщен кислородом. При употреблении, он насыщает кислородом мозг, другие ткани и органы человека, создавая оптимальный уровень насыщенного кислородом среды.
Хлорофилл имеет антибактериальное действие и может использоваться как лечебное средство внутреннего и внешнего употребления.