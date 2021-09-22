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Простий список продуктів: нутриціолог розповіла, як легко зміцнити судини

Автор: Тетяна Турчанікова

Продукти венотоники - це ті, які надають тонус венах, в позитивному сенсі впливають на якість стінок судин, зміцнюють судини, нормалізують мікроциркуляцію, здатні налагодити лімфоток і кровотік, щоб попередити або позбавити від розвитку небезпечних наслідків - тромбів і тромбозів.

Про це розповіла фахівець з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram.

Наша кровоносна система безпосередньо пов'язана з усіма органами, вона допомагає харчуватися кожній клітинці і в той же час відводити відходи життєдіяльності. Тому ми повинні стежити за нею і утримувати в "чистоті і порядку".

Яблука допоможуть зміцнити судини (фото: pexels.com)

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Продукти-венотоніки: просто список

  • Часник: захищає серцево-судинну систему. Аліцин в його складі починає контактну дію з еритроцитами в організмі людини. В результаті змішування, відбувається певна хімічна реакція, в ході якої виділяється сірководень, кровотік посилюється, а напруга з судинних стінок поступово знижується.
  • Куркума: містить первинний поліфенол, який зменшує жирові відкладення в артеріях. Куркумін -речовина зменшує кількість холестерину в крові, запобігає появі злоякісних пухлин, нормалізує роботу нирок і печінки, відновлює кишкову мікрофлору.

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  • Гранат - один з найцінніших фруктів для зміцнення і підтримки стану серця і судин. Його споживання перешкоджає розвитку атеросклерозу, зберігає рівень кровотоку і насичення серця киснем. Сприяє очищенню артерій, стимулюючи в крові вироблення оксиду азоту і зниження кров'яного тиску.
  • Кориця: одна чайна ложка кориці (щодня і тривало) допоможе знизити рівень холестерину. Може допомогти в зниженні артеріального тиску, коричний альдегід в спеції викликає розширення кровоносних судин, що в свою чергу знижує високий кров'яний тиск.
  • Також варто додати в свій раціон яблука, зелень, жирні сорти дикої риби.

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