Секрет простий: нутриціолог розповіла, як утримати стабільну вагу

Найголовніше - регулярність (фото: pexels.com)

Що стосується ваги, то я, як і будь-яка людина, його набираю, варто мені послабити контроль за харчуванням і пропустити тренування. При моєму типі фігури і невисокому зростанні це відбувається дуже стрімко. Тому мені доводиться завжди тримати руку на пульсі.

5 пунктів, які дозволяють утримувати стабільну вагу:

Харчування

Я роками формувала свої харчові звички за методом тарілки. На моїй ідеальній тарілці є все, але в помірних обсягах. Я, як і всі, люблю поїсти, особливо вуглеводи: пасту, хліб, бургер. І мене радує, що я навчилася формувати здорову тарілку, не виключаючи нічого зі свого раціону.

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І саме завдяки дисциплінованому дотриманню цього методу мені вдається підтримувати вагу і хорошу якість тіла, будучи вже в тому віці, коли фізіологічні зміни починають цьому сильно заважати.

Ви вже визначилися, що має бути на вашій ідеальній тарілці? (фото: pexels.com)

Багато жінок вперше стикаються з проблемою набору ваги, здавалося б, з повітря саме в цей період. А хтось до цього моменту вже остаточно визнає свою поразку і назавжди опускає руки.

Регулярні силові тренування

Ця умова дає додаткові витрати калорій і дозволяє в нормі підтримувати м'язову масу, яка стрімко знижується з віком. Тіло в'яне на очах, якщо знижується кількість тренувань і їх якість. Хочу, не хочу, дощ, сніг, вечірка - я йду на тренування, всім рекомендую не пропускати.

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Сну

Знаю, що дуже складно лягати до 12: 00. Зазвичай відійти до сну у мене виходить близько першої години ночі. Ритм життя змінився, і отримати повідомлення від незнайомої мені людини опівночі вже не шокує так, як раніше. Але якщо я лягла пізніше 1:00, то все - пиши пропало. Весь день шкереберть - енергії немає, тренуватися не хочеться, режиму харчування не дотримуєшся.

Алкоголь

Не для всіх очевидне, але дійсно важлива умова - це зменшення кількості і частоти його вживання.