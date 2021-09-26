ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Слабкість, задишка і втрата нюху: дієтолог розповіла, як відновитися після ковіда

Новость на русском →
Неділя 26 вересня 2021 11:09
Слабкість, задишка і втрата нюху: дієтолог розповіла, як відновитися після ковіда Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

"Нюх пропав і не відновлюється, їсти не можу, від м'яса нудить, слабкість, задишка. Як з цим бути?",- питань такого плану багато адресовано нутриціологам у соцмережах.⠀

Так само багато питань приходить про лікування ковіда. Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва.

Слабкість, задишка і втрата нюху: дієтолог розповіла, як відновитися після ковідаЯк швидше відновитися після вірусу (фото: pexels.com)

Скажу відразу, я не лікар і я не лікую від вірусу. Я лише можу допомогти вийти з ситуації з найменшими втратами, швидше відновитися після нього. Звичайно, ідеально було б стежити за своїм здоров'ям до, ніж відновлювати після.

Ефективніше аптечних засобів: нутриціолог розповіла, як уберегтися від вірусів восени

Як відновитися після ковід: поради нутриціолога

  • Відсутність нюху - ознака ураження судин, запалення і порушення слизової нюхового епітелію.

Тут на допомогу - гінгко білоба, хлорофіл і колоїдне срібло (капаємо в ніс), вітаміни групи В, листя оливи.

  • Для того, щоб відновити легені, нам знадобляться якісні жири.

Наваристі бульйони, масло дхі, гусячий жир. Пам'ятайте про борсуковий жир? Хто знайде і зможе приймати, добре.⠀

Слабкість, задишка і втрата нюху: дієтолог розповіла, як відновитися після ковіда

Вода з лимоном олужує організм (фото: pexels.com)

Найкраще на осінь: нутриціолог дала рецепт простого блюда для прискорення метаболізму

З добавок: лецитин, омега-3, акулячий хрящ і гриб рейши, кордицепс.

  • Приймали антибіотики? Значить, треба поповнити мікрофлору. Пробіотики - в допомогу. І не забуваємо про клітковину в раціоні.
  • Детокс - важливий, але складний етап, який не рекомендую проходити самостійно. Задля печінки рекомендую молочний чортополох. Також варто подібрати засіб для очищення лімфи.

В цілому, стратегія така. Але як розумієте, організм у всіх різний, ступінь шкоди, нанесеного вірусом, теж різна. Самодіяльність в питаннях здоров'я - не найкращий варіант, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог розповіла, як спекти корисний брауні, діти будуть в захваті.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Усик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа: найяскравіші моменти бою
Усик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа: найяскравіші моменти бою