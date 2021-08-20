Винен стрес: лікар розповіла, як лікувати синдром втомлених наднирників
Синдром виснажених надниркових залоз (adrenal fatigue syndrome) - функціональне захворювання надниркових залоз, пов'язане зі зниженням гормонів. Самі органи при цьому не вражені.
Діагнозу не існує, але є такі: неуточнена надниркова недостатність E27.4 або синдром хронічної втоми G93.3, що означає схожий стан. Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.
Головні причини синдрому втомлених надниркових залоз - це стрес і неправильне харчування.
Стрес - гострий і хронічний, не тільки психологічний, але і харчування, відсутність нормального сну, недостатні або надлишкові фізичні навантаження, будь-яке захворювання організму, дефіцит вітамінів і мінералів - все це теж стрес.
Виснаження настає не одномоментно. Людина йде до цього багато років, проблема наростає, як снігова куля. Виснаження завжди передує гіперкомпенсація функції надниркових залоз, яка виражається в підйомі кортизолу, підйомі альдостерону, але це, в більшості своїй, ігнорується (набряки, непотрібні кг і см, ІР, СПКЯ, проблема зі шкірою і т.д.).
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Як позбутися від синдрому втомлених надниркових залоз - правильно харчуватися (фото: pexels.com)
Поступово резерв закінчується і функцію на себе беруть адреналін і норадреналін, що проявляється:
- тривогою
- порушенням сну
- спонтанними гіпоглікеміями
- панічними атаками
- різкою втратою м'язової маси
- вітиліго
- випаданням волосся
- аутоімунними захворюваннями
- естрогенодомінуванням і дефіцитом прогестерону з тестостероном
- дикою слабкістю і зниженням працездатності
Це і є adrenal fatigue.
Діагностика⠀
Висновок ставиться за клінікою і скаргами. Лабораторна діагностика складна, оскільки не повністю відображає дійсність. Але можна зробити кортизол і ДГЕА в 4 пробах слини (в 7, 12, 17 і 22 год).⠀
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Синдром втомлених надниркових залоз - як лікувати
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Харчування - часте, дробове, збалансоване
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Не можна голодувати
- Налагодити сон і фізуху
- Психокорекція
- Усунути дефіцити (залізо, вітаміни гр В, магнію, вітаміну С та ін.)
- Пептиди
- Адаптогени (ашваганда, лимонник та ін.)
- Кора надниркових залоз
- Глюкокортикоїди
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