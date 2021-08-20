Винен стрес: лікар розповіла, як лікувати синдром втомлених наднирників

Синдром виснажених надниркових залоз (adrenal fatigue syndrome) - функціональне захворювання надниркових залоз, пов'язане зі зниженням гормонів. Самі органи при цьому не вражені.

Діагнозу не існує, але є такі: неуточнена надниркова недостатність E27.4 або синдром хронічної втоми G93.3, що означає схожий стан. Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва.

Головні причини синдрому втомлених надниркових залоз - це стрес і неправильне харчування.

Стрес - гострий і хронічний, не тільки психологічний, але і харчування, відсутність нормального сну, недостатні або надлишкові фізичні навантаження, будь-яке захворювання організму, дефіцит вітамінів і мінералів - все це теж стрес.

Виснаження настає не одномоментно. Людина йде до цього багато років, проблема наростає, як снігова куля. Виснаження завжди передує гіперкомпенсація функції надниркових залоз, яка виражається в підйомі кортизолу, підйомі альдостерону, але це, в більшості своїй, ігнорується (набряки, непотрібні кг і см, ІР, СПКЯ, проблема зі шкірою і т.д.).

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Як позбутися від синдрому втомлених надниркових залоз - правильно харчуватися (фото: pexels.com)

Поступово резерв закінчується і функцію на себе беруть адреналін і норадреналін, що проявляється:

тривогою

порушенням сну

спонтанними гіпоглікеміями

панічними атаками

різкою втратою м'язової маси

вітиліго

випаданням волосся

аутоімунними захворюваннями

естрогенодомінуванням і дефіцитом прогестерону з тестостероном

дикою слабкістю і зниженням працездатності

Це і є adrenal fatigue.

Діагностика⠀

Висновок ставиться за клінікою і скаргами. Лабораторна діагностика складна, оскільки не повністю відображає дійсність. Але можна зробити кортизол і ДГЕА в 4 пробах слини (в 7, 12, 17 і 22 год).⠀

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Синдром втомлених надниркових залоз - як лікувати