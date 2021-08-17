Ситно і корисно: нутриціолог назвала найкращий сніданок для продовження молодості

Що з'їсти вранці, щоб було корисно, ситно, смачно і підходило всім членам сім'ї? Відповідь від фахівця з харчування: лляна "каша" з ягодами.

Такий сніданок наситить годин на 5, не менше! Крім цього, він надзвичайно багатий омега-3, корисною клітковиною, антиоксидантами і біфідобактеріями.

Також льон - прекрасне джерело фітоестрогенів типу "лігнани". Вони допомагають працювати нашій гормональній системі і балансують як жіночі, так і чоловічі гормони, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен.

І так! Чоловікам льон (і інші фітоестрогени) їсти теж можна і потрібно!