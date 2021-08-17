Ситно і корисно: нутриціолог назвала найкращий сніданок для продовження молодості
Що з'їсти вранці, щоб було корисно, ситно, смачно і підходило всім членам сім'ї? Відповідь від фахівця з харчування: лляна "каша" з ягодами.
Такий сніданок наситить годин на 5, не менше! Крім цього, він надзвичайно багатий омега-3, корисною клітковиною, антиоксидантами і біфідобактеріями.
Також льон - прекрасне джерело фітоестрогенів типу "лігнани". Вони допомагають працювати нашій гормональній системі і балансують як жіночі, так і чоловічі гормони, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен.
І так! Чоловікам льон (і інші фітоестрогени) їсти теж можна і потрібно!
Всі перераховані вище" чарівні " властивості такого сніданку - прекрасний спосіб боротьби за красу і молодість. Адже саме антиоксиданти - наша головна зброя зі старінням клітин, а фітоестрогени - просто незамінний продукт для жінок після 30.
Крім усього іншого, така "каша" на сніданок стимулює роботу кишечника і допомагає йому виводити все, що там накопичилося назовні. А кориця стабілізує цукор в крові - і тому має м'які протизапальні властивості.
Така каша продовжить молодість на довгі роки (фото: pexels.com)
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Як приготувати корисний сніданок
Інгредієнти (на 1 порцію):
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4 ст. л. лляного насіння (замочених на ніч у воді)
- 1 велика жменя мигдалю (приблизно 15 штук)
- 1 ст. л. насіння чіа (можна без них)
- 1/2 яблука з шкіркою без серцевини
- 100 грам будь-яких ягід (можна заморожених)
- 1 ст. л. кокосової стружки або кокосових чіпсів
- 1/2 ч. л. кориці
Сподобається всім членам сім'ї, головне - красиво подати (фото: pexels.com)
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Приготування:
1. Увечері попереднього дня замочіть насіння льону і чіа, заливши їх з верхом водою кімнатної температури.
2. Залиште на ніч, накриті кришкою, на кухонному столі.
3. Якщо плануєте використовувати заморожені ягоди, то покладіть їх на ніч розморожуватися в холодильник.
4. За ніч на поверхні води утворюється плівка - це ні що інше, як суперкорисні біфідобактерії. Знімати цю плівку ні в якому разі не потрібно! Просто обережно перемішайте кашу.
5. Вранці мигдаль крупно порубати ножем (можна теж зробити це з вечора).
6. Яблуко крупно поріжте.
7. Змішайте лляну кашку з мигдалем, яблуком, ягодами і кокосовою стружкою і посипте корицею. Приємного апетиту!
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