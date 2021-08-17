RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ситно і корисно: нутриціолог назвала найкращий сніданок для продовження молодості

Автор: Тетяна Турчанікова

Що з'їсти вранці, щоб було корисно, ситно, смачно і підходило всім членам сім'ї? Відповідь від фахівця з харчування: лляна "каша" з ягодами.

Такий сніданок наситить годин на 5, не менше! Крім цього, він надзвичайно багатий омега-3, корисною клітковиною, антиоксидантами і біфідобактеріями.

Також льон - прекрасне джерело фітоестрогенів типу "лігнани". Вони допомагають працювати нашій гормональній системі і балансують як жіночі, так і чоловічі гормони, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Катерина Йенсен.

І так! Чоловікам льон (і інші фітоестрогени) їсти теж можна і потрібно!

Всі перераховані вище" чарівні " властивості такого сніданку - прекрасний спосіб боротьби за красу і молодість. Адже саме антиоксиданти - наша головна зброя зі старінням клітин, а фітоестрогени - просто незамінний продукт для жінок після 30.

Крім усього іншого, така "каша" на сніданок стимулює роботу кишечника і допомагає йому виводити все, що там накопичилося назовні. А кориця стабілізує цукор в крові - і тому має м'які протизапальні властивості.

Така каша продовжить молодість на довгі роки (фото: pexels.com)

Можна знайти в будь-якому магазині: нутриціолог назвала три головні продукти проти старіння

Як приготувати корисний сніданок

Інгредієнти (на 1 порцію):

  • 4 ст. л. лляного насіння (замочених на ніч у воді)

  • 1 велика жменя мигдалю (приблизно 15 штук)
  • 1 ст. л. насіння чіа (можна без них)
  • 1/2 яблука з шкіркою без серцевини
  • 100 грам будь-яких ягід (можна заморожених)
  • 1 ст. л. кокосової стружки або кокосових чіпсів
  • 1/2 ч. л. кориці

Сподобається всім членам сім'ї, головне - красиво подати (фото: pexels.com)

Пряма загроза здоров'ю: нутриціолог назвала топ продуктів, які сильно дратують слизову

Приготування:

1. Увечері попереднього дня замочіть насіння льону і чіа, заливши їх з верхом водою кімнатної температури.

2. Залиште на ніч, накриті кришкою, на кухонному столі.

3. Якщо плануєте використовувати заморожені ягоди, то покладіть їх на ніч розморожуватися в холодильник.

4. За ніч на поверхні води утворюється плівка - це ні що інше, як суперкорисні біфідобактерії. Знімати цю плівку ні в якому разі не потрібно! Просто обережно перемішайте кашу.

5. Вранці мигдаль крупно порубати ножем (можна теж зробити це з вечора).

6. Яблуко крупно поріжте.

7. Змішайте лляну кашку з мигдалем, яблуком, ягодами і кокосовою стружкою і посипте корицею. Приємного апетиту!

Раніше нутриціолог назвала три звички в харчуванні, які продовжать молодість.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа