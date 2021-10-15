Тривожний симптом: дієтолог назвала несподівану причину поганого травлення



Менше нервів! (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Коли ми "стресуємо", їжа не затримується в шлунково-кишковому тракті і "пролітає", не встигаючи засвоїтися. Хто худне при стресі? Це ваша тема.

Що це означає: всі симптоми, типу, поїв-сходив в туалет, "не в коня корм", неприємний запах в туалеті і т. д., можуть з'явитися на тлі стресу. ⠀

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Це відбувається тому, що харчова грудка, не встигаючи обробитися травними соками, потрапляє в кишечник, з якого також швидко евакуюється. Так працює наша нервова система.

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Щоб її налаштувати, буває досить додати в раціон магній, комплекси з валеріаною, інші фітоадаптогени - і процес травлення налагодиться. Здавалося б, як це пов'язано, а зв'язок найбезпосередніший.

Багато радіють: "стрессанула", але хоча б схудла! Хоч якась користь! Ні, дорогі мої. Користі від такого схуднення немає. Тільки шкода.

Слухайте свій організм! Він завжди дає знати, що щось не так. Інше питання - правильно зрозуміти ці симптоми і знаки. Ось для цього і є нутриціологія.⠀