RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тривожний симптом: дієтолог назвала несподівану причину поганого травлення

Автор: Тетяна Турчанікова

"Всі хвороби від нервів!",- говорили наші бабусі. І вони мали рацію. Чому це шкідливо - нервувати? Наприклад, тому, що стрес дуже погано впливає на процес травлення.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог та дієтолог Марина Сергєєва.


Менше нервів! (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Коли ми "стресуємо", їжа не затримується в шлунково-кишковому тракті і "пролітає", не встигаючи засвоїтися. Хто худне при стресі? Це ваша тема.

Що це означає: всі симптоми, типу, поїв-сходив в туалет, "не в коня корм", неприємний запах в туалеті і т. д., можуть з'явитися на тлі стресу. ⠀

Продукти для поліпшення гормонального фону: нутриціолог розповіла, як підтримати наднирники

Це відбувається тому, що харчова грудка, не встигаючи обробитися травними соками, потрапляє в кишечник, з якого також швидко евакуюється. Так працює наша нервова система.

Гарний настрій - квітучий зовнішній вигляд (фото: pexels.com)

Є в будь-якому маркеті: нутриціолог назвала простий сезонний продукт для підтримки печінки

Щоб її налаштувати, буває досить додати в раціон магній, комплекси з валеріаною, інші фітоадаптогени - і процес травлення налагодиться. Здавалося б, як це пов'язано, а зв'язок найбезпосередніший.

Багато радіють: "стрессанула", але хоча б схудла! Хоч якась користь! Ні, дорогі мої. Користі від такого схуднення немає. Тільки шкода.

Слухайте свій організм! Він завжди дає знати, що щось не так. Інше питання - правильно зрозуміти ці симптоми і знаки. Ось для цього і є нутриціологія.⠀

Раніше лікар назвала один всім доступний продукт, який здатний допомогти налагодити травлення.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа