Три простих рецепта на кожен день: нутриціолог розповіла, як позбутися від анемії

Якщо і існує один засіб, здатний допомогти при анемії, алергії і гормональних порушеннях, то це насіння чіа. У супермаркетах можна знайти і чорні, і коричневі чіа.

Також дуже корисні білі чіа, розповіла в своєму Instagram нутриціолог Анна Біоторіум.

Насіння не має смаку. Можна поєднувати з усіма видами продуктів. Має властивість згущувати рідини, в які їх поміщають, набухають в них, перетворюючись в желе. Вони практично не відчутні в різних кашах, йогуртах і соусах.

Можна додавати в м'ясні та рибні страви в десерти. Насіння можна подрібнити і додати до борошна, це дозволить збільшити корисні властивості випічки. Ними можна успішно замінити в стравах яйця. Ще можна використовувати в якості загусника в супах, киселях. У порівнянні з крохмалем, який використовується зазвичай, насіння корисніше.

Чіа можна додавати і до млинців, і до чаю (фото: pexels.com)

Профіль чорної і коричневої чіа націлений на:

- діабет; ⠀

- підвищений рівень холестерину;

- лихоманка.

У страві чіа практично не відчуваються (фото: pexels.com)

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У чому користь насіння чіа

Застосування насіннячЧіа виводить токсини, холестерин, нормалізує обмін речовин. На 2 ст. л. доводиться:

30 % корисних жирів, 16% білка, 40 % вуглеводів і 38% клітковини;

Жирні кислоти омега-3;

Половина добової норми клітковини;

Залізо (в 6 разів більше, ніж в шпинаті);

Антиоксидантів в 2 рази більше, ніж в лохині;

Кількість калію, що міститься в 1,5 банана;

Кальцій (в 6 разів більше, ніж в склянці молока);

Вітаміни групи В, А, С, Е, рибофлавін, цинк, фосфор.

У всьому цьому - 85 калорій!

Насіння чіа - гіпоалергенне, сміливо додавайте їх в харчування дітей.

Чіа можуть стати простою корисною звичкою (фото: pexels.com)

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З чим їсти чіа: прості рецепти на кожен день

Кілька рецептів, завдяки яким можна зробити насіння чіа приємною звичкою:

1. Какао-банановий коктейль. 3 с. л. чіа (попередньо можете на 10-20 хв замочити у воді), 2 ст. л. какао, 2 ст. л. мигдальної пасти, половинку банана, дрібку солі і один кухоль гарячої води перемішайте в блендері.

2. Фруктовий енергетик. Потрібно 2 ст. л. чіа, половина ананаса, 1 ст. л. меду, яблуко і трохи (1-2 ч. л.) подрібненого імбиру. Все перемішати в блендері і настояти в холодильнику.

3. Чай. Чіа можна додавати навіть в чай! На великий кухоль (200-250 мл) чаю вам буде потрібно 1 ч. л. чіа. Зачекайте кілька хвилин, і чай готовий.