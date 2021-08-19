Без видалень: нутриціолог розповіла, як позбутися від аденоїдів натуральним способом

Аденоїди - це скупчення лімфоїдної тканини. Поява аденоїдів пов'язана з перенесеною інфекцією, неправильною роботою шлунково-кишкового тракту і харчовими непереносимостями.
Організм до кінця не відновився після перенесеного захворювання, а його продовжують навантажувати складними продуктами.
Нутриціолон Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram дала рецепт простого чаю, який допоможе позбутися від них натуральним способом.
Через аденоїди може виникнути денна сонливість, підвищена стомлюваність, порушення росту, розвитку, проблеми з навчанням і поведінкою, апное, отит, кашель, болі в горлі, порушення роботи слухової трубки, неправильний прикус і ін.
Аденоїди виконують важливу захисну роль в організмі дитини, тому їх видалення може негативно позначитися на імунітеті. Більш того, бувають випадки, коли після видалення аденоїдів, вони виростають знову, тому що причина залишилася в організмі.
Аденоїди - це захист організму, видаляючи їх, ви ламаєте систему, яка допомагає не поширюватися інфекції далі.
Зосередимося на позитивному: як від них позбутися натуральним чином.
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Склад:
репешок - регулює функції печінки, жовчного міхура; стимулює секреторну і моторну функції печінки і жовчного міхура,
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Такий чай слід заварювати наступним чином: 1 ст. л. на склянку води, настояти чай в термосі, приймати по 1 / 3 ст. перед їжею.
Важливо: чай повинен бути гірким для того, щоб відновити роботу жовчовидільної системи. У гіркоти і проявляються його лікувальні властивості.⠀
Увага: алергія на трави зустрічається вкрай рідко, але якщо є така схильність, замовте трави окремо і вводьте по 1 раз в 3 дні, відстежуючи реакцію.
Чай є лікувальним, тому його не варто приймати постійно. Курс розрахований на 2-2, 5 тижні прийому. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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