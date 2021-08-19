Без видалень: нутриціолог розповіла, як позбутися від аденоїдів натуральним способом

Через аденоїди може виникнути денна сонливість, підвищена стомлюваність, порушення росту, розвитку, проблеми з навчанням і поведінкою, апное, отит, кашель, болі в горлі, порушення роботи слухової трубки, неправильний прикус і ін.

Аденоїди виконують важливу захисну роль в організмі дитини, тому їх видалення може негативно позначитися на імунітеті. Більш того, бувають випадки, коли після видалення аденоїдів, вони виростають знову, тому що причина залишилася в організмі.

Цей чай допоможе позбутися від аденоїдів натуральним способом (фото: pexels.com)

Аденоїди - це захист організму, видаляючи їх, ви ламаєте систему, яка допомагає не поширюватися інфекції далі.

Зосередимося на позитивному: як від них позбутися натуральним чином.

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Трав'яний чай від аденоїдів

Склад:

репешок - регулює функції печінки, жовчного міхура; стимулює секреторну і моторну функції печінки і жовчного міхура,

лист берези, щоб підтримати роботу нирок. Якщо є алергія на цвітіння берези, то на чай з листя берези алергії не буде,

коріння солодки для розгону і чищення лімфи,

ягоди чорної бузини для вітаміну С і підвищення імунітету,

ехінацея для боротьби з вірусами і підвищення імунітету.

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Алергія на трави зустрічається рідко (фото: pexels.com)

Як готувати

Такий чай слід заварювати наступним чином: 1 ст. л. на склянку води, настояти чай в термосі, приймати по 1 / 3 ст. перед їжею.

Важливо: чай повинен бути гірким для того, щоб відновити роботу жовчовидільної системи. У гіркоти і проявляються його лікувальні властивості.⠀

Увага: алергія на трави зустрічається вкрай рідко, але якщо є така схильність, замовте трави окремо і вводьте по 1 раз в 3 дні, відстежуючи реакцію.

Чай є лікувальним, тому його не варто приймати постійно. Курс розрахований на 2-2, 5 тижні прийому. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.