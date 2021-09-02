Унікальні властивості: нутриціолог назвала всього один продукт для зниження холестерину

Ще п'ять років тому цей продукт не був такий популярний. Так, всі знали про користь морської капусти, але справжнє визнання спіруліна отримала тільки зараз. Але ми з вами такі не одні. Незважаючи на давню історію спіруліни, сучасна наука виявила її унікальні властивості лише 50 років тому.