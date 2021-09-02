RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Унікальні властивості: нутриціолог назвала всього один продукт для зниження холестерину

Автор: Тетяна Турчанікова

Ще п'ять років тому цей продукт не був такий популярний. Так, всі знали про користь морської капусти, але справжнє визнання спіруліна отримала тільки зараз. Але ми з вами такі не одні. Незважаючи на давню історію спіруліни, сучасна наука виявила її унікальні властивості лише 50 років тому.

Spirulina Platensis була зареєстрована ВООЗ і міністерствами охорони здоров'я багатьох країн світу як харчовий лікувальний комплекс.⠀

Фахівець з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram зізналася, що обожнює цю водорість - і готова їй складати оди постійно.

Терапевтичні ефекти від застосування спіруліни

  • Зниження холестерину в крові та зменшення ризику ожиріння;
  • Імуномодуляція та протипухлинний ефект за рахунок дії пігменту фікоціаніну;
  • Радіопротекторна дія;
  • Зниження нефротоксичності при впливі солей важких металів, токсинів і медикаментів;
  • Збільшення кількісного і якісного складу лактобацил і біфідобактерій в кишечнику;
  • Зниження вмісту цукру в крові при цукровому діабеті;
  • Загальна оздоровлююча дія за рахунок гамма-лінолевої кислоти.

Що з'їсти, щоб схуднути: дієтолог назвала один-єдиний продукт для гарної фігури

Корисні властивості водоростей відомі давно (фото: pexels.com)

Нутриціолог назвала недорогий засіб, який допоможе відновити печінку

Дозування

Багато досліджень вивчали ефекти спіруліни в різних дозах. Дозування в кількості 1-8 гр в день впливає на пацієнтів і призводить до позитивних ефектів. Але специфічна доза залежить від стану здоров'я і захворювання.

Я б рекомендувала використовувати 1 чайну ложку з гіркою в день не менше 3 місяців поспіль. У мене вона постійно в раціоні.⠀

Уникайте вживання спіруліни, якщо:

  1. у вас алергія на морепродукти,
  2. у вас алергія на йод,
  3. у вас аутоімунне захворювання,
  4. якщо ви приймаєте розріджують кров препарати (антикоагулянти).

Раніше нутриціолог назвала топ продуктів, які сильно дратують слизову, пряма загроза здоров'ю всього організму.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа