Унікальні властивості: нутриціолог назвала всього один продукт для зниження холестерину

Ще п'ять років тому цей продукт не був такий популярний. Так, всі знали про користь морської капусти, але справжнє визнання спіруліна отримала тільки зараз. Але ми з вами такі не одні. Незважаючи на давню історію спіруліни, сучасна наука виявила її унікальні властивості лише 50 років тому.
Spirulina Platensis була зареєстрована ВООЗ і міністерствами охорони здоров'я багатьох країн світу як харчовий лікувальний комплекс.⠀
Фахівець з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram зізналася, що обожнює цю водорість - і готова їй складати оди постійно.
Терапевтичні ефекти від застосування спіруліни
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Дозування
Багато досліджень вивчали ефекти спіруліни в різних дозах. Дозування в кількості 1-8 гр в день впливає на пацієнтів і призводить до позитивних ефектів. Але специфічна доза залежить від стану здоров'я і захворювання.
Я б рекомендувала використовувати 1 чайну ложку з гіркою в день не менше 3 місяців поспіль. У мене вона постійно в раціоні.⠀
Уникайте вживання спіруліни, якщо:
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