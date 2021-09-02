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Уникальные свойства: нутрициолог назвала всего один продукт для снижения холестерина

Автор: Татьяна Турчаникова

Еще пять лет назад этот продукт не был так популярен, да, все знали о пользе морской капусты, но истинное признание спирулина получила только сейчас. Но мы с вами такие не одни. Несмотря на древнюю историю спирулины, современная наука обнаружила ее уникальные свойства только лишь 50 лет назад.

Spirulina Platensis была зарегистрирована ВОЗ и министерствами здравоохранения многих стран мира как пищевой лечебный комплекс.⠀

Специалист по питанию, нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram призналась, что обожает эту водоросль - и готова ей слагать оды постоянно.

Терапевтические эффекты от применения спирулины

  • Снижение холестерина в крови и уменьшение риска ожирения;
  • Иммуномодуляция и противоопухолевый эффект за счет действия пигмента фикоцианина;
  • Радиопротекторное действие;
  • Снижение нефротоксичности при воздействии солей тяжелых металлов, токсинов и медикаментов;
  • Увеличение количественного и качественного состава лактобацилл и бифидобактерий в кишечнике;
  • Снижение содержания сахара в крови при сахарном диабете;
  • Общее оздоравливающее действие за счет гамма-линолевой кислоты.

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Полезные свойства водорослей известны давно (фото: pexels.com)

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Дозировка

Многие исследования изучали эффекты спирулины в различных дозах. Дозировка в количестве 1-8 гр в день оказывает влияние на пациентов и приводит к положительным эффектам. Но специфическая доза зависит от состояния здоровья и заболевания.

Я бы рекомендовала использовать 1 чайную ложку с горкой в день не менее 3 месяцев подряд. У меня она постоянно в рационе.⠀

Избегайте употреление спирулины, если:

  1. у вас аллергия на морепродукты,
  2. у вас аллергия на йод,
  3. у вас аутоиммунное заболевание,
  4. если вы принимаете разжижающие кровь препараты (антикоагулянты).

Раньше нутрициолог назвала топ продуктов, которые сильно раздражают слизистую, прямая угроза здоровью всего организма.

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