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Важливі нюанси: нутриціолог розповіла, які дієти можуть серйозно нашкодити здоров'ю

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Середа 18 серпня 2021 09:01
Важливі нюанси: нутриціолог розповіла, які дієти можуть серйозно нашкодити здоров'ю Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Зізнайтеся, ви - з тих людей, які, у вічній гонитві за досконалістю, нескінченно змінюють дієти і кожен раз кидаються у вир з головою, виконуючи рекомендації нових фахівців?

Нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram розповіла про можливу небезпеку такого підходу до харчування.

Вона назвала дієти, які можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю, якщо не враховувати особливості стану власного організму.

Я не заперечую користь і ефект від систем харчування, скажімо, інтервального голодування і дієт з високим вмістом жиру. Але організм повинен бути готовий до таких змін в харчуванні. Висновок один: не можна самостійно, без допомоги фахівця, ставити експерименти над своїм і вагою і здоров'ям.

Важливі нюанси: нутриціолог розповіла, які дієти можуть серйозно нашкодити здоров'юНе варто експериментувати зі своїм здоров'ям (фото: pexels.com)

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Три дієти, які можуть нашкодити здоров'ю

  1. Голод / інтервальне голодування, якщо у вас є проблеми з жовчним міхуром: різні перегини, загини, камені або передумови до їх утворення.

  2. Білкові дієти (наприклад, дієта Дюка), якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом і нирками.

  3. Дієти з високим вмістом жирів (кето, LCHF), якщо є дискінезія жовчовивідних шляхів, ферментопатія, захворювання печінки.⠀

Важливі нюанси: нутриціолог розповіла, які дієти можуть серйозно нашкодити здоров'юВарто зробити харчування здоровим і усвідомленим - і дієти будуть не потрібні (фото: pexels.com)

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Чому ці дієти можуть тільки нашкодити, а не принести користь

  1. Голод протипоказаний, так як під час нього відбувається застій жовчі. Це призводить до утворення каменів, якщо їх ще немає або до збільшення їх кількості і розмірів, якщо вони є.

  2. Якщо є проблеми із засвоєнням білка (а вони є у 90% моїх клієнтів), є також ризик навантажити токсинами печінку і нирки, заробити подагру і масу інших неприємних захворювань.

  3. Те ж саме - з жирами. Якщо є дефіцит ферментів, порушення жовчовиділення, роботи печінки, шкоди від подібних дієт буде більше, ніж користі.⠀

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