Для всієї родини: нутриціолог дала рецепт корисного сніданку за 10 хвилин
Багато активні люди задаються вопрос: що з'їсти на сніданок, щоб швидко і корисно? Інші - мріють про таку їжу вранці, яка ще й допомогла би схуднути.
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова в своєму Instagram розповіла, що з'їсти вранці, щоб їжа задовольнила запити і перших, і других.
Цей сніданок підійде кожному члену сім'ї - і його можна приготувати за 10 хвилин. Але він буде збалансованим, поживним, цілющим, протизапальним, швидким і простим.
Що приготувати вранці, щоб поживно і смачно? (фото: pexels.com)
Такий сніданок містить:
- рослинний легкозасвоюваний білок
- жир
- лимон і спеції для полегшення травлення
- овочі, які добре засвоїться, завдяки поєднанню з білком і жирами
Без добавок і консервантів: Нутриціолог дала простий рецепт домашнього морозива
Часниково-лимонний кешью хумус
Рецепт
Інгредієнт
- 200 г замоченого кешью
- 200 г відвареного нуту
- До 10 ст. л. відвару нуту або води
- 4 ст. л. оливкової олії
- 4 ст. л. соку лимона
- 1 ст. л. петрушки
- 6 зубчиків чорного часнику або 3 зубчики звичайного
- 1 / 4 ч. л. солі
- 1 / 8 ч. л. підсмаженого на сухій сковороді кмину або зіри, протертої в ступці
Ситно і корисно: нутриціолог назвала найкращий сніданок для продовження молодості
Приготування:
Пробийте всі інгредієнти блендером.
Подавайте з овочами-паличками моркви, селери, салатним листям.
10 хвилин - і ваш суперсбалансований сніданок готовий!
Раніше нутриціолог розповіла, які продукти особливо дратують слизову.