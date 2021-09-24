Виводить токсини і олужує організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранок

З чого варто починати свій ранок? З хорошого, щільного сніданку, звичайно. Але, відразу після пробудження і до сніданку повинен пройти годину. І ось ця година дуже важлива.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва.
Після підйому я відразу п'ю воду. У 99 % випадків ця вода з хлорофілом. Без нього не можу. Закінчується, день-два ще тримаюся, потім їжу і купую знову.
Через півгодини після хлорофілу я п'ю колаген. На порожній шлунок він дуже добре і швидко засвоюється.
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Від пробудження до сніданку у нутриціолога проходить приблизно година (фото: pexels.com)⠀
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Ось, в принципі, якщо не заглиблюватися в нутрицевтики, ці дві добавки допоможуть підтримати організм в період осінніх застуд.
Властивості колагену піднімати імунітет не є очевидними на перший погляд. Але для людей, знайомих з технологією харчування і функціями білка в організмі, ця властивість колагену не викликає сумнівів.
Хлорофіл, в свою чергу, теж бере участь у виробництві імунних клітин - лізоциму. Цей імунний білок знаходиться в слині - і перший зустрічається з вірусами у нас в роті. Лізоцим синтезується активніше в лужному середовищі. Що для цього треба? Правильно, розвести хлорофіл густіше.
І коли за звичкою будете тупотіти в аптеку, не забувайте, що вдома в холодильнику є два натуральних помічника в боротьбі за міцний імунітет. Головне, правильно і регулярно їх приймати.
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