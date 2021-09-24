Выводит токсины и ощелачивает организм: нутрициолог рассказала, с чего начать утро

После подъема я сразу пью воду. В 99 % случаев эти вода с хлорофиллом. Без него не могу. Заканчивается, день-два еще держусь, потом еду и покупаю опять.

Для чего нужен хлорофилл:

насыщает кровь кислородам

поднимает гемоглобин

поднимает иммунитет

ощелачивает

выводит токсины

восстанавливает слизистую желудка

является пребиотиком, а это корм для полезных бактерий в кишечнике

Утро начинается не с кофе (фото: pexels.com)⠀

Через полчаса после хлорофилла я пью коллаген. На пустой желудок он очень хорошо и быстро усваивается.

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Для чего нужен коллаген в период осенних простуд:

источник белка, восполняет дефициты в питании

повышение иммунитета, т. к. белок - строительный материал для всех клеток организма, в том числе, иммунных

поддержка костей и суставов

поддержка работы поджелудочной железы

энергия и работоспособность

кожа, волосы, ногти тоже получают свою порцию коллагена

От пробуждения до завтрака у нутрициолога проходит примерно час (фото: pexels.com)⠀

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Вот, в принципе, если не углубляться в нутрицевтики, эти две добавки помогут поддержать организм в период осенних простуд.

Свойства коллагена поднимать иммунитет совершено не очевидны на первый взгляд. Но для людей, знакомых с технологией питания и функциями белка в организме, это свойство коллагена не вызывает сомнений.

Хлорофилл, в свою очередь, тоже участвует в производстве иммунных клеток - лизоцима. Этот иммунный белок находится в слюне - и первый встречается с вирусами у нас во рту. Лизоцим синтезируется активнее в щелочной среде. Что для этого надо? Правильно, развести хлорофилл погуще.