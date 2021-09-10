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Захворювання способу життя: лікар-ендокринолог розповіла, як не допустити діабет

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П'ятниця 10 вересня 2021 18:01
Захворювання способу життя: лікар-ендокринолог розповіла, як не допустити діабет Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Діабет дає серйозні ускладнення на всі системи організму, в перспективі обмежуючи розумові і фізичні можливості людини. Але перед ним є проміжний етап, коли можна не допустити діабет.

Переддіабет, захворювання способу життя, коли занадто багато вуглеводів і мало руху. Цей стан оборотний, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

"Переддіабет" - захворювання способу життя.

  • Велика кількість вуглеводів в раціоні.
  • Малорухливий спосіб життя.
  • Гаджети замість прогулянок на свіжому повітрі.
  • Неготовність змінювати раціон і звички: відмовитися від солодкого, замінити швидкі вуглеводи корисною їжею.

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Захворювання способу життя: лікар-ендокринолог розповіла, як не допустити діабетВарто переглянути харчування (фото: pexels.com)

    Цей стан абсолютно оборотно і тільки від вас залежить, перейде вын в діабет чи ні, збережіть ви своє здоров'я або будете страждати і збирати "букет" хвороб.

    "Переддіабет" - проміжний стан, при якому рівень глюкози в крові вже вище норми (5,6 ммоль / л), але ще недостатньо високий для встановлення діагнозу "цукровий діабет", про який свідчить показник понад 6,1 ммоль / л.

    Дуже часто пацієнти не відчувають ніяких відчуттів, навіть коли рівень глікемії (вміст глюкози в крові) підвищується до 8, 10, 12 ммоль / л. або вони проявляються слабо у вигляді втоми, сухості в роті, прискореного сечовипускання та інших симптомів.

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    Тому людина рідко сама звертається за медичною допомогою і стан "переддіабета" в більшості випадків виявляють на профогляд. Навіть банальний аналіз на глюкозу крові натщесерце дозволяє побачити перші зміни і призначити більш поглиблене обстеження.

    Важливі не тільки цифри глікемії натщесерце, зараз лікарі завжди дивляться показник глікірованного гемоглобіну.

    Захворювання способу життя: лікар-ендокринолог розповіла, як не допустити діабет

    Замінити швидкі вуглеводи корисною їжею (фото: pexels.com)

    • Розвиток "переддіабета" найчастіше починається з порушення толерантності до глюкози (НТГ). При цьому глюкоза в крові залишається в нормі в ранкові години, але при проведенні перорального глюкозотолерантного тесту, ми бачимо, що організм недостатньо ефективно утилізує глюкозу - і через 2 години після вуглеводного навантаження глюкоза в крові все ще підвищена.
    • Друге можливе порушення вуглеводного обміну в рамках "переддіабета" - порушення глікемії натщесерце (НГН).⠀
    • Як не допустити діабет: зверніть увагу на харчування, міняйте звички, більше рухайтеся, не нехтуйте регулярним обстеженням.

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