Для здоров'я всієї родини: нутриціолог дала простий рецепт млинців без глютену

Млинці від нутрициолога? Вони існують! Ну а що ще залишається робити, коли душа / чоловік / діти просять млинців, але цукор та біле борошно - так собі історія, а безпечних сковорідок з антипригарним покриттям днем з вогнем не знайти?
Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, що рішення є - це ідеальні млинці без лактози і глютену на чавунній сковороді.
Інгредієнти:
Що з'їсти, щоб схуднути: дієтолог назвала один-єдиний продукт для гарної фігури
Нітрати і пестициди: нутрицолог розповіла, як позбутися хімії в овочах і фруктах
Приготування:
- Висипте весь вміст в одну миску, все ретельно перемішайте.⠀
- Випікайте, змастивши сковорідку маслом дхі. Змащуйте готові млинці рясно маслом дхі.
Раніше нутриціолог назвала один простий засіб, що допоможе відновити печінку.