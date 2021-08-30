Для здоровья всей семьи: нутрициолог дала простой рецепт блинов без глютена

Блины от нутрициолога? Они существуют! Ну а что еще остается делать, когда душа / муж / дети просят блинов, но сахар и белая мука - так себе история, а безопасных сковородок с антипригарным покрытием днем с огнем не сыскать?
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, что решение есть - это идеальные блины без лактозы и глютена на чугунной сковороде.
Ингредиенты:
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Приготовление:
- Высыпьте все содержимое в одну миску, все тщательно перемешайте.⠀
- Выпекайте, смазав сковородку маслом гхи. Смазывайте готовые блины обильно маслом гхи.
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