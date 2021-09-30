Зірка серіалу "Топтун" відверто розповіла, чи зайняте її серце в реальному житті

Олександра, ви зіграли головну роль в серіалі "Топтун". Що викликало у вас професійну цікавість під час роботи над образом?

Здорово те, що мою Марину в цій історії чекає трансформація. Спочатку це застебнутий на всі гудзики капітан поліції. А далі в її житті не обійдеться без елемента перетворення і розквіту в більш романтичну, грайливу жінку. Ми з художниками по гриму із задоволенням обговорюємо, як моя героїня буде тоді виглядати.

У вас така зовнішність, що ви можете бути і фатальною жінкою, і непомітною дівчиною, і дуже яскравою, тому такою, що запам'ятовується. Що допомагає бути настільки різною: грим, настрій, певні події в житті?

Я думаю, що все-таки грим. Настрої і стан теж впливають, але вони залежать від ролі. У мене, в принципі, немає обличчя. Я приходжу на зйомки, і художник по гриму створює те, що потрібно для тієї чи іншої ролі. А від зовнішнього перевтілення я вже йду до внутрішнього. Тому що те, що я бачу в дзеркалі вранці, нічого не виражає. (Сміятися).

Олександра Польгуй дуже самокритична (фото: прес-служба каналу "Україна")

Чию думку про свою роботу вам важливо почути?

Думку моїх педагогів, колег і близьких. Але все одно ніхто мене так не посварить, як я сама. (Посміхнулася). Мені все не подобається! Якщо якийсь вдалий кадр, я кажу собі: "Слава богу! Хоч тут спасибі! Скільки можна?!".

Під час карантину деякі люди вирішили відмовитися від шкідливих звичок. Наприклад, виключили з раціону цукор. А від яких слабкостей ви не можете відмовитися?

Я не люблю солодощі. Можу випити кави з цукром. Хоча останнім часом я відмовилася від кави. Вона чомусь перестала мені подобатися. Чай з цукром - ось моє солоденьке. Єдина моя слабкість - я курю. Але з карантином це ніяк не пов'язано. А ще я лінива. Це, звичайно, слабкість. І на карантині я дала їй волю! (Посміхнулася).

Не кожен готовий в цьому зізнатися.

Так і було! На карантині я дивилася телевізор і читала книги. Але у мене собака, він хлопець молодий і активний, тому вранці і ввечері у нас пробіжка. І так - два роки в активному режимі.

Михайло Кукуюк та Олександра Польгуй (фото: прес-служба каналу "Україна")

В одному з інтерв'ю ви сказали, що дотримуєтеся інтервального голодування.

В якому інтерв'ю?! Ні. Це просто був період, коли я не їла вранці, а зараз снідаю. Прокидаюся і розумію, що вже голодна! Дивно. А взагалі я їм, коли хочу. Зазвичай це відбувається в обід. Вечеряти мені вже не хочеться. Але якщо з'явиться бажання, то я поїм. Можу з'їсти піцу. Нормально, плотненько!

Ваш "серіальний" чоловік - Михайло Кукуюк. Ви вже працювали разом до участі в проекті "Топтун"?

Це наша перша спільна робота з Мішею. Звичайно, я його знаю як блискучого актора театру і кіно, але раніше ми не перетиналися на знімальних майданчиках.

У вас вже були спільні сцени?

За великим рахунком, у мене всі сцени з Мішею.

Серце актриси вільне (фото: прес-служба каналу "Україна")

У реальному житті ваше серце зайняте?

Єдине, що можу сказати, я незаміжня. Якби у мене був чоловік, то по наших виходах у світ і фото в інсті було б зрозуміло, що у нас сім'я. А так життя змінюється, і немає сенсу говорити про те, що відбувається на даний момент.