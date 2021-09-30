Зірка серіалів Шорена Шонія розповіла про Україну, виховання доньки та цінні уроки від життя

Ваша героїня Ірина як дві краплі води схожа на дівчину, яку колись любив головний герой Кирило. Розкажіть трохи про вашого персонажа, як вона з'являється в будинку героїв?

Не дуже люблю прямих оцінок персонажа. Хочеться створювати багатогранні образи, як в житті. Немає хороших і поганих, все залежить від різних факторів, від середовища, в якому росте і живе людина, ситуацій, в які потрапляє, від рішень, які приймає і часом потім про них шкодує. Тому просто можу сказати, що мій персонаж "незручний" для головних героїв. Тому-то відправляє їх у минуле, яке ними все ще володіє. А поки людина не відпустить минуле, вона не може жити справжнім. Як з'являється мій персонаж в будинку героїв? Приходить влаштовуватися на роботу. Більше нічого сказати не можу, щоб не спойлерити.

Чи є у вас з Іриною щось спільне?

Я вважаю, що в кожній людині є все! Залежить від того, які паростки поливаються. Особисто мені в цьому персонажі близько "почуття правди". Я дуже сприйнятлива до брехні, відчуваю її на фізичному рівні (і в момент, коли нечесна з собою або з оточуючими, і в момент, коли зі мною нечесні). Це наша спільна риса з Ірою.

Чим вам запам'яталися ці зйомки? Може, було щось, що потрібно було робити вперше, освоїти якісь навички?

Ну насправді сама роль не властива для мене. В основному до цього я грала більш м'яких і ніжних героїнь. А тут дуже цікавий, складний і неоднозначний образ. І ось ця робота над персонажем запам'яталася найбільше. Завжди цікаво виходити за рамки комфорту і знаходити в собі щось нове.

Шорена Шонія постала в новому амплуа (фото: прес-служба каналу "Україна")

З ким з акторів ви вперше познайомилися під час зйомок цього серіалу, а може навіть встигли подружитися?

З більшою частиною акторів була знайома. А ось з наймолодшими актрисами Софією Котляровою і Кірою Подольською на майданчику ми зустрілися вперше. З Кирюшею ми були знайомі, під час карантину займалися з нею промовою. І дуже раді були зустрітися на зйомках.

Нещодавно ви почали викладати в акторській школі. Чому саме навчаєте і що найголовніше намагаєтеся донести учням?

Так, минулого року на карантині я для себе відкрила викладання. Це дуже хороший спосіб не стояти на місці і розвиватися. Свого роду постійний акторський тренінг. Я використовую на своїх заняттях різні техніки, дуже мені подобається метод Лі Страсберга. Головне моє завдання - щоб людина почала знайомитися з самою собою, вивчати себе, свій голос, своє тіло. В основному я роблю акцент на роботу з голосом, техніку мови. Мені дуже точним здається вислів Марини Бруснікіної "Ти звільняєш голос - і людину теж звільняєш!". Ось і намагаємося вивчати себе і звільнятися.

Шорена з колегами на зйомках (фото: прес-служба каналу "Україна")

А в якому віці ви самі зрозуміли, що хочете стати актрисою? Що вас до цього підштовхнуло?

Я ніколи не планувала бути актрисою. Все сталося якось випадково. Після закінчення школи мене трохи штормило, я не могла зрозуміти, чим хочу займатися. Поступила на психолога і через півроку кинула. Потім вступила на російську філологію і одного разу на факультеті натрапила на оголошення про прийом в театральну студію "Жуки". І з цієї студії почалася моя велика любов до театру і кіно. Мені здається, це дуже важливо - чути себе, не боятися йти новим шляхом, відкривати нові двері. Це завжди страшно, і я, як нормальна людина, іноді боюсь. Але кожен раз, коли в мені прокидається боягузтво, я собі нагадую, що всі значущі для мене речі в житті відбулися саме в той момент, коли я робила сміливий крок. І це дає мені силу йти вперед.

Кажуть, в акторській професії існує сильна конкуренція, особливо серед дівчат. У вас є друзі серед колег?

Вважаю, що здорова конкуренція важлива для розвитку. Мені здається, дуже важливо оточувати себе талановитими і розумними людьми, вчитися чомусь новому один у одного, ділитися досвідом. Але в першу чергу, в будь-якій професії ціную людські якості. Я спілкуюся з багатьма акторами і актрисами, з багатьма з них підтримую дружні стосунки.

Актриса за здорову конкуренцію (фото: прес-служба каналу "Україна")

Акторська професія не найстабільніша, у кожного артиста бувають простої. А на карантині так взагалі все зупинилося. Ви складно переживаєте періоди без роботи?

Звичайно, складно. Але в такі періоди важливо усвідомити, що це тимчасово, і зайнятися саморозвитком. Читати книги, дивитися вистави, фільми, інтерв'ю. Займатися спортом, вчити мови, освоювати нові навички. І коли наступного разу тобі випаде можливість, ти будеш готова скористатися нею.

В Інтернеті є інформація, що ви народилися в Грузії. А як переїхали в Україну?

Я переїхала в Україну, коли мені було 2 роки. У Донецьку жили мої бабуся і дідусь, батьки мами. Так я і опинилася в Україні.

У вас чоловіком творча сім'я, він також актор. Як ви познайомилися?

У 2008 році ми почали працювати в Донецькому ТЮГу, там і познайомилися. На одній з репетицій у Юри вкрали телефон і для мене це був привід опинитися поруч і показати свою турботу, а він потім розповідав, що йому вже ніякий телефон не потрібен був, що він радів тому, як я переживаю про нього, допомагаю. І ми такі смішні ходили по театру шукали телефон, обурювалися, але насправді раділи цьому нашому спільному розслідуванню. Ось з тих пір ми разом весь час щось шукаємо, знаходимо і знову шукаємо.

З чоловіком у дівчини схожі погляди (фото: прес-служба каналу "Україна")

На ваш погляд, людям, які займаються однією професією, простіше побудувати відносини або складніше?

Я чую різні думки. Але мені здається, коли люди займаються однією справою, у них спільні інтереси, погляди, це однозначно добре. Не можу собі уявити інакше.

Чи не виникає з чоловіком розбіжностей з приводу роботи? Радитеся з приводу ролей або приймаєте рішення самостійно?

У нас однакові погляди на професію, тому розбіжностей не виникає. Ми завжди радимося один з одним. Можемо до пізньої ночі обговорювати побачене, прочитане. Любимо разом придумувати рішення вистав, ролей. Загалом це захоплююча подорож.

А дочка проявляє інтерес до акторської професії? Хоче, як батьки, бути артисткою?

Звичайно, проявляє. Минулого літа у мене був проект "Переклад не потрібен", були зйомки в школі, і я взяла її з собою. Вона вперше побувала всередині знімального процесу, і це був незабутній досвід для неї. Але насправді це не єдина професія, яка їй цікава. Ми, в свою чергу, намагаємося прислухатися до її бажань, а куди вони її приведуть - покаже час.

Професія повинна приносити задоволення, вважає актриса (фото: прес-служба каналу "Україна")

Чим ще Яна цікавиться?

Дуже любить малювати, багато читає і любить писати свої історії, займається танцями і музикою. Через неймовірну любов до солодкого каже, що може буде кондитером. Вибір великий (посміхається). Головне - щоб професія приносила задоволення! А при бажанні взагалі можна їх поєднувати.

Ви коли-небудь замислювалися, чим могли б займатися, якби не стали актрисою?

От чесно, не знаю. Я дуже непосидюча людина, мені потрібен постійний пошук, і професія актриси мені завжди забезпечує його. І що найцікавіше, будучи актрисою, я можу вивчати інші професії, опановувати все нові і нові навички, які можуть стати в нагоді в майбутніх проектах.

Яку пораду, дану вам колись, вважаєте найціннішою?

Думаю, найцінніші поради та уроки завжди підносить життя. Найголовніше для мене - це берегти коханих і цінувати кожен день, проведений разом.