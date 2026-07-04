Экс-солистка "ВИА Игры" рассекретила пол ребенка: певица провела трогательное гендер-пати

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, недавно объявившая о беременности, поделилась еще одной радостной новостью. Певица вместе с мужем Кириллом раскрыла пол будущего ребенка.
Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на публикацию артистки в Instagram.
Для особого момента Анастасия и Кирилл организовали уютное гендер-пати прямо на побережье. Влюбленные подготовили праздничный торт со скрытой цветной начинкой и под романтическую музыку одновременно погрузили бокалы. Когда они подняли их, внутри увидели розовые лепешки и крем.
Именно так будущие родители узнали, что ждут дочь. Не сдерживая эмоций, пара обнялась и поцеловалась.
"It's a…" - подписала свой пост артистка.
После публикации трогательного видео, страница певицы быстро наполнилась поздравлениями. Друзья, коллеги и поклонники пожелали Анастасии легкой беременности, а будущей дочери - крепкого здоровья. В комментариях семью засыпали теплыми словами и пожеланиями счастья.
Украинская певица стала известна после участия в проекте "Хочу V ВИА Игру", который показывали на телевидении еще в 2013 году. Там она вошла в обновленный состав группы "ВИА Гра" вместе с Эрикой Герцег и Мишей Романовой. В составе коллектива артистка приобрела популярность и в течение нескольких лет выступала на больших сценах.
Уже в 2018 году Анастасия решила покинуть группу и начала строить сольную карьеру. После этого Кожевникова выпустила ряд песен и продолжила развиваться как отдельная исполнительница.
Она также активно появляется в медиапроектах и дает интервью.
О том, что впервые стала матерью, Анастасия сообщила в июне.