"Мог жить лучшую жизнь". Яценко ответил на хейт из-за новой должности

Как Яценко ответил на критику по поводу новой должности

По словам дирижера, после новости о его назначении в соцсетях появилось немало критических постов. В одном из таких мужчина попросил прощения у основателя хора Григория Веревка за его назначение.

Яценко подчеркнул, что историю коллектива нельзя оценивать поверхностно. Он признал, что хор был создан в советское время, но это не преуменьшает его вклад в сохранение украинской музыкальной традиции.

"Есть ли хор продуктом советской системы? Да. Есть ли в этом вина коллектива? Нет. Были выдающиеся руководители этого хора частью той системы? Да. Являются ли они ценными для украинской культуры? Безусловно, да", - отметил он.

Яценко обратил внимание, что в биографии Веревки нет проявлений сопротивления или диссидентства против системы.

"Но его деятельность способствовала сохранению украинской традиции в сложных условиях унификации всех культур народов Союза под большое крыло российской культуры", - написал он.

Яценко о новой должности (скриншоты)

Культ Авдиевского

Отдельно новый художественный руководитель остановился на фигуре Анатолия Авдиевского, который возглавлял хор в течение пяти десятилетий. Яценко отметил, что признает его огромный вклад в развитие коллектива, однако атмосфера в здании произвела на него неоднозначное впечатление.

"Культ Авдиевского чувствуется сразу, как только переступаешь порог здания на бульваре Шевченко, даже через десять лет после его ухода. На третьем этаже стоит бюст Веревки. Возле него - фото Авдиевского, и все это по сегодня было обставлено букетами из искусственных цветов. Немного жутко", - отметил он.

Яценко о культе личности в хоре (скриншоты)

Кроме того, дирижер высказался о первых днях работы, которые не обошлись без недоразумений.

"За два дня я многое увидел. Понял, что надо делать еще больше. Ссорился с разными людьми, которые думают, что могут что-то сделать без моего ведома. Запустил работу над первым большим проектом! Будет ли это сложно? О да! Буду ли я идти по пути, который уже был протоптан раньше? О нет", - подчеркнул он.

Вадим Яценко (фото: instagram.com/hominchoir)

В конце поста дирижер подчеркнул, что мог "жить лучшую жизнь" и проводить время с семьей, но выбрал делать историю.

"Историю, в которой замечательных коллективов теперь два и за которые перегрызут любого. Вы, наверное, уже где-то слышали, что я никогда не дам оскорблять своих. И у нас все обязательно получится", - отметил он.

Напомним, ранее Яценко объявил об увольнении из Львовской оперы, в которой работал в течение восьми лет. Потом стало известно, что он возглавил хор имени Григория Веревки. Вадим также подчеркнул, что продолжает работать в хоре "Гомін".