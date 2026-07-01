Умер народный артист Украины Николай Янченко: названа трагическая причина

Что известно о смерти Николая Янченко

О смерти творца 1 июля сообщила его коллега, певица и звезда "Лісапетного батальйону" Наталья Фаллион.

"Ушел из жизни наш друг, коллега, невероятно талантливый поэт, народный артист Украины Николай Янченко", - написала она в Instagram.

О возможных обстоятельствах трагедии рассказала винницкая журналистка Татьяна Редько в Facebook.

"Коля, Народный Кум, как же так??? Такая трагическая смерть от тока в бассейне родного обистья в Стрижавке…" - отметила она.

Что известно о смерти Янченко (скриншот)

Почтила память и известная певица Ирина Федишин, для которой Николай создал немало хитов.

"Именно он является автором моих многих моих песен "Лише у нас в Україні", "Перелаз", "Родина", "Сумний святий вечір", - отметила она.

В своем посте она выразила соболезнования жене артиста Наталье, сыну, родным и друзьям, а также описала характер музыканта.

"Он был чрезвычайно добрым, светлым, искренним человеком, безгранично любившим Украину, украинскую песню и людей. Его талант, мудрость и человечность навсегда останутся в наших сердцах", - отметила она.

Ирина Федишин о потере Янченко (скриншот)

Что известно Николаю Янченко

Певец и композитор родился 14 декабря 1959 года в селе Канава Тывровского района Винницкой области.

После окончания Тульчинского культурно-образовательного училища, где получил специальность режиссера драматического коллектива, более 20 лет работал художественным руководителем дома культуры в селе Моевка.

Активную творческую деятельность начал в 1990-е годы. Янченко был автором и исполнителем песен, посвященных Украине, семье, селу и народным традициям.

Среди самых известных его композиций - "Лише у нас на Україні", "Ой, чого ж ти мамо", "Наливай, кума!", "Моя родина".



В 2007 году Николаю Янченко присвоили звание заслуженного артиста Украины, а в 2016 году он получил звание народного артиста Украины.