Умерла звезда фильма "Звонок" Дэйви Чейз: ей было 35 лет

Что известно о смерти Дэйви Чейз

Трагическую новость сообщил бойфренд актрисы Рой Эрнандес. Он отметил, что она скончалась во вторник, 16 июня.

Причиной смерти стали менингит и инфекция в крови, которые вызвали септические осложнения. В результате это привело к отказу органов.

Также сообщается, что ранее в этом месяце Чейз была госпитализирована в больницу в Лос-Анджелесе. Причиной стало недоедание.

Дэйви Чейз в фильме "Звонок" (кадр из фильма)

Биография актрисы

Американская актриса родилась 24 июня 1990 года в Лас-Вегасе. Свою карьеру в кино и дубляже она начала ещё в детстве.

Ее первым большим прорывом стала роль Лило в мультфильме Disney «Лило и Стич» (2002) и одноименном сериале.

Она также озвучила Чихиро в американском дубляже аниме «Унесенные призраками».

В мировом кино она наиболее известна благодаря роли Самары Морган в фильме ужасов «Звонок», за которую получила премию MTV Movie Award как лучшая злодейка.

С 2006 года Чейз исполняла роль Ронды Волмер в сериале HBO "Большая любовь", где появилась в 32 эпизодах.

Среди других проектов актрисы - "Донни Дарко", "Бетховен 5", "Сабрина - маленькая ведьма", "Скорая помощь" и другие.

Ранее мы рассказывали, как изменилась звезда фильма "Звонок". Во взрослой жизни она не раз попадала в неприятности.

В 2017 году Дэйви обвинили в угоне автомобиля. Некоторое время она пробыла под стражей, пока не внесла залог в размере 25 тысяч долларов.

Через год ее задержали в Лос-Анджелесе за незаконное хранение наркотических веществ без надлежащего рецепта и приспособлений для употребления. Дэйви отделалась штрафом.

В последние годы она вела закрытый образ жизни, почти не появляясь на публике.