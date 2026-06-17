Умерла звезда фильма "Звонок" Дэйви Чейз: ей было 35 лет

Американская актриса Дэйви Чейз, известная по роли Самары в фильме "Звонок", умерла в 35 лет. Ранее в этом месяце ее госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TMZ.
Трагическую новость сообщил бойфренд актрисы Рой Эрнандес. Он отметил, что она скончалась во вторник, 16 июня.
Причиной смерти стали менингит и инфекция в крови, которые вызвали септические осложнения. В результате это привело к отказу органов.
Также сообщается, что ранее в этом месяце Чейз была госпитализирована в больницу в Лос-Анджелесе. Причиной стало недоедание.
Американская актриса родилась 24 июня 1990 года в Лас-Вегасе. Свою карьеру в кино и дубляже она начала ещё в детстве.
Ее первым большим прорывом стала роль Лило в мультфильме Disney «Лило и Стич» (2002) и одноименном сериале.
Она также озвучила Чихиро в американском дубляже аниме «Унесенные призраками».
В мировом кино она наиболее известна благодаря роли Самары Морган в фильме ужасов «Звонок», за которую получила премию MTV Movie Award как лучшая злодейка.
С 2006 года Чейз исполняла роль Ронды Волмер в сериале HBO "Большая любовь", где появилась в 32 эпизодах.
Среди других проектов актрисы - "Донни Дарко", "Бетховен 5", "Сабрина - маленькая ведьма", "Скорая помощь" и другие.
Ранее мы рассказывали, как изменилась звезда фильма "Звонок". Во взрослой жизни она не раз попадала в неприятности.
В 2017 году Дэйви обвинили в угоне автомобиля. Некоторое время она пробыла под стражей, пока не внесла залог в размере 25 тысяч долларов.
Через год ее задержали в Лос-Анджелесе за незаконное хранение наркотических веществ без надлежащего рецепта и приспособлений для употребления. Дэйви отделалась штрафом.
В последние годы она вела закрытый образ жизни, почти не появляясь на публике.
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