Принц Гарри проиграл суд против британского таблоида: в чем причина

Что решил суд

Гарри был одним из семи истцов по делу о нарушении права на конфиденциальность против издательства Associated Newspapers Limited.

Вместе с ним заявление в суд подали еще несколько человек, среди которых певец Элтон Джон, актриса Элизабет Герли и бывшая жена Джуда Лоу Сэйди Фрост.

Истцы утверждали, что издание Daily Mail и Mail on Sunday публиковали материалы, информацию для которых получили незаконными методами. Речь шла о публикациях, выходивших с 1990-х годов по 2011 год.

Впрочем, добиться положительных результатов истцам не удалось. После 46-дневного разбирательства судья Мэтью Никлин отклонил все требования.

Он пришел к выводу, что истцы не смогли доказать свои обвинения в незаконном сборе частной информации. Речь шла об использовании частных детективов, получении данных путем обмана, прослушивании телефонов или взяток.

Судья отметил, что одних подозрений недостаточно для таких обвинений. Кроме того, представленные доказательства не подтвердили, что рассмотренные в рамках дела статьи стали результатом незаконного сбора информации.

Следующее заседание по делу назначено на 29 и 30 июля. На нем стороны обсудят вопросы, связанные с исполнением решения суда.

Отреагировал ли принц Гарри на поражение

Решение суда появилось 7 июля. В этот день герцог Сассекский прибыл в лондонский Chatham House, где проходило мероприятие по случаю его инициативы Invictus Games.

Журналисты пишут, что снаружи он не демонстрировал разочарования или недовольства, а имел жизнерадостное и сосредоточенное настроение.

В то же время в Associated Newspapers Limited назвали решение суда "убедительной победой" для Daily Mail, ее журналистов и свободы прессы.

В компании также заявили, что будут добиваться возмещения убытков, понесенных во время защиты в суде.

Что известно о судебных тяжбах Гарри с медиа

Стоит отметить, что принц не в первый раз ведет борьбу с таблоидами. Ранее они с Меган выиграли отдельное дело против Mail on Sunday из-за публикации личного письма герцогини к ее отцу в 2018 году. Тогда им удалось получить компенсацию в 1 миллион фунта стерлингов.

Кроме того, Гарри заключил мировое соглашение с издателем газеты The Sun, который выплатил компенсацию и принес официальные извинения за незаконные действия.