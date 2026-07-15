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"Это какая-то гарантия": Денисенко сделала неожиданное заявление о брачном контракте с Савранским

23:36 15.07.2026 Ср
3 мин
Пара приняла важное решение перед тем, как вступить в брак
aimg Наталия Крижановская
"Это какая-то гарантия": Денисенко сделала неожиданное заявление о брачном контракте с Савранским Наталка Денисенко и Юрий Савранский (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
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Актриса Наталка Денисенко и ее жених - предприниматель и манекенщик Юрий Савранский активно готовятся к свадьбе. Пара уже определилась не только с форматом празднования, но и приняла важное решение о предстоящем браке.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на интервью актрисы для проекта "Наодинці з Гламуром".

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Важное решение перед официальным оформлением отношений

Влюбленные рассказали, что перед официальной регистрацией брака планируют заключить брачный контракт. По словам Денисенко, данное решение они приняли спокойно и без споров.

"Конечно, подпишем. Это какая гарантия для него, для его детей, для моего сына. Только в этом есть потребность", - пояснила она.

В свою очередь, Савранский поддержал невесту и отметил, что не видит в таком решении ничего необычного.

"Совершенно нормальная история. Мы говорили об этом очень свободно и спокойно. Пункты мы не можем разглашать, но мы можем посоветовать пользоваться такой историей всем. В этом нет ничего страшного. Это нормальная европейская и всемирная практика. Этого не нужно бояться", - отметил он.

Какой будет свадьба

Кроме того, Наталка поделилась подробностями предстоящего празднования. По ее словам, они не планируют устраивать громкую церемонию, а хотят провести этот день в кругу самых близких людей.

"Будет душевная свадьба. Хочется, чтобы наша свадьба была такой, как наша любовь. Хрупкая, душевная. Такая камерная. Меньше 100 человек. Мы очень избирательно относимся к тому окружению, которое будет у нас на свадьбе. И потому это будут только наши родственники, коллеги. Будет то окружение, которое нам сейчас отзывается", - поделилась Денисенко, не раскрывая имен тех, кого пара планирует пригласить на этот важный праздник.

Что известно об отношениях Савранского и Денисенко

О романе Наталки Денисенко и Юрия Савранском стало известно в конце 2025 года. После развода с актером Андреем Фединчиком Наталка перестала скрывать новые отношения и стала появляться с любимым на публике.

Что касается Юрия Савранского, то он работает манекенщиком, снимается в кино и занимается собственным делом. Он, как и Денисенко, уже был женат и имеет детей от предыдущих отношений. Пара часто проводит время вместе, работает над общими проектами и делится моментами своей жизни в соцсетях.

В июне 2026 года Юрий сделал предложение актрисе во время отдыха в Турции. Она ответила "да", а впоследствии влюбленные сообщили, что уже готовятся к свадьбе .

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