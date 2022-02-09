25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж найгучнішої модної події в Україні

За 25 років існування Ukrainian Fashion Week свої колекції представили понад 400 брендів. Кількість показів і презентацій також вражає – більше 1600. Крім вже став рідним "Мистецького Арсеналу", дизайнери влаштовували шоу в найрізноманітніших місцях: в ботанічному саду, академії мистецтв, аеродромі, на пероні залізничного вокзалу і на фестивалі повітряних куль.

Після минулорічного "карантинного" режиму Ukrainian Fashion Week, разом з онлайн-трансляцією, з новою силою і натхненням повернувся до звичного офлайн-формату. Численні гості могли відвідати покази, побачити інсталяції, послухати лекції та насолодитися творчою атмосферою. За неї, як завжди, відповідали кращі майстри своєї справи. У нашій галереї – барвисті фото з бекстейджу, які передають унікальні моменти найгучнішої модної події в Україні.

Бекстейдж українського Тижня моди (фото: прес-служба UWF)