25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине

За 25 лет существования Ukrainian Fashion Week свои коллекции представили более 400 брендов. Количество показов и презентаций также впечатляет – больше 1600. Помимо уже ставшего родным "Мыстецкого арсенала", дизайнеры устраивали шоу в самых разных местах: в ботаническом саду, академии искусств, аэродроме, на перроне железнодорожного вокзала и на фестивале воздушных шаров.

После прошлогоднего "карантинного" режима Ukrainian Fashion Week, наряду с онлайн-трансляцией, с новой силой и вдохновением вернулся к привычному офлайн-формату. Многочисленные гости могли посетить показы, увидеть инсталляции, послушать лекции и насладиться творческой атмосферой. За нее, как всегда, отвечали лучшие мастера своего дела. В нашей галерее – красочные фото с бэкстейджа, которые передают уникальные моменты закулисья самого громкого модного события в Украина.

Бэкстейдж украинской Недели моды (фото: пресс-служба UWF)