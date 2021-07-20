RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Абсолютний тренд: стиліст показала, як носити сукню-парашут влітку 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Влітку 2021 на піку популярності вже побували найрізноманітніші вбрання, від брюк до топів. Прийшов час незвичайних суконь - наприклад, як вам ідея вбратися в ... плаття-парашут?!

Стиліст Файїла Еспібі розповіла у своєму блозі в Instagram, що цього літа сукня стала мегапопулярною в мережі. Вона показала топ ідей, як його носити.

Легкі, повітряні, майже невагомі сукні цього літа взяли штурмом майже всі fashion-бастіони Instagram. Ухилитися від хмар і парашутів було непростим завданням! Чи вдалося вам уникнути навали цих диво-нарядів або ви одяглися цього літа в таке ж?

Як носити сукню-парашут влітку 2021

  • З босоніжками на високих підборах.

  • Зі взуттям на плоскому ходу.

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

Зверніть увагу на різнокольорові моделі суконь-парашутів. Коли хочеться чогось незвичайного, рожеві, зелені і навіть червоні - для найсміливіших! Плаття з принтами теж в тренді.

Також зверніть увагу, що такі сукні не обов'язково повинні бути довгими, короткі моделі - теж популярні! Носити можна як з каблуками, так і з босоніжками без каблука.

Не робіть так: стиліст показала, який манікюр вже безнадійно застарів

Сукні-парашути не обов'язково повинні бути в підлогу, короткі - теж в моді (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст розповіла, який мінімум одягу варто взяти з собою на море.

Читайте LITE в Google News
стильмодаинстаграмтрендплатьестилист