Відчуваєш себе богинею: український дизайнер розповіла, як їй вдалося одягнути в свій бренд світових зірок

Мері, звідки у вас пристрасть до моди? Розкажіть, з чого все починалося.

Ця історія з дитинства! Моя мама цікавилася модою і прищепила мені це з дуже юного віку. Я колекціонувала Vogue, знала все доступне в той час про улюблених дизайнерів і мріяла працювати в цьому бізнесі. У 16 я вирішила, що буду fashion-фотографом, і це стало першим серйозним кроком до моїх цілей.

Мері Фуртас (фото: instagram.com/maryfurtas)

Як виникла ідея власного бренду Cultnaked і що було найскладнішим у побудові бізнесу?

Я хотіла вирішити свою проблему: комфортний, зручний та водночас сексі-одяг для вечірок. Функціональність стояла на першому місці, так виник скорт у нашому портфоліо, який одразу став основою продуктової лінійки. Складнощі - питання філософське для мене, адже життя складається з проблем та рішень.

Створюючи власний бренд, ви відразу брали курс на зірок?

Так. Я дуже надихалася MTV і каліфорнійським життям. Це все для мене дуже захоплююче, тому цілилася я на цей ринок.

Як до вас приходять ідеї для створення речей?

Уявляю себе в чомусь і намагаюся реалізувати свою фантазію. Коли це виходить, я стараюсь довести цей дизайн до максимально зручного варіанту, і ми реалізуємо продукт.

Пам'ятаєте свої відчуття, коли до Cultnaked прийшов перший успіх?

Перший або двадцятий - я намагаюся завжди відчувати радість і святкувати це! Адже я працюю для того, щоб бути щасливою і щоб покращувати ком'юніті навколо себе.

Ваші речі носять сестри Дженнер, Белла Хадід, Ельза Хоск, Гранде і безліч інших зірок... Мало хто з українських брендів може похвалитися таким успіхом. Як вважаєте, чим ви приваблюєте селебретіс?

Ми класні! Коли одягаєш Cultnaked, відчуваєш себе богинею. Це by design (посміхається). Я вірю в своє бачення, і Всесвіт віддає цю енергію назад!

Кайлі Дженнер, Аріана Гранде, Кендалл Дженнер і Ельза Хоск в речах бренду (фото: instagram.com/cultnaked)

Хтось із них став вашим постійним клієнтом?

Вони рідко купують. У більшості зірок є стилісти, які вибирають їм речі. Вони надсилали запити неодноразово і продовжують це робити. Тому ще побачите нас на всіх зірках, яких ми хочемо одягнути! Це питання часу.

Яка ваша найамбітніша мета для бренду? Є зірки, яких мрієте одягнути? Дизайнери, з якими хочете працювати?

Я хочу, щоб Cultnaked, або моя група, в яку цей бренд буде входити, стала компанією ціною в мільярд доларів США. Це для початку. Для цього треба одягнути багато зірок і зробити багато колаборацій, але всьому свій час.

Вважаєте соцмережі важливими для розкрутки власного бренду?

Звичайно! Люди - це бізнес, а соцмережі - інструмент комунікації з цими людьми.

У моді - індивідуальність, впевнена засновниця бренду (фото: instagram.com/cultnaked)

Ваші речі не можна назвати доступними (скорт близько 6500 грн, топ близько 3000 грн - прим. ред.). Не плануєте розробити демократичну лінійку для ширшої аудиторії українських шанувальників?

Ми знаходимося в середньому ціновому сегменті, і у нас дуже велика кількість покупок в Україні зараз. Ви недооцінюєте ринок (посміхається).

Від пандемії і карантину постраждало багато брендів. Як ви пережили цей період?

Прекрасно, адже ми онлайн-бренд без прив'язки до сезонності! Світ пішов в онлайн шопінг, а там - ми!

Хто ваша власна ікона стилю і рольова модель?

У мене немає ікон, але я захоплююся тим чи іншим стилем в конкретний проміжок часу. Мені завжди подобалися Том Форд, Брітні Спірс, Шер. В останні роки Кім, Кортні Кардашян і сестри Дженнер мають прекрасних стилістів. Белла Хадід завжди виглядає топ.

Мері - амбасадор Estee Lauder, Sisley, Visa, Tom Ford, YSL Beauty (фото: instagram.com/cultnaked)

Ваш бренд - про сексуальність і красу жінок. Як ставитеся до світової тенденції на речі унісекс і оверсайз?

Ношу і унісекс, і оверсайз, і сексі в обтяжку. У моді - індивідуальність, а в ній є місце для будь-якого стилю.

Розкажіть про свій гардероб. Які речі завжди в ньому?

Шкіряні штани, скорт і білі топи. І якісь фантастичні босоніжки.

Що порадите носити цієї осені?

Те, в чому ви відчуваєте себе богинею і босом!

Ви ведете свій блог в Instagram, де багато цікавої інформації, але не так багато фоловерів. Плануєте його розкручувати чи не вважаєте за необхідне?

Він росте органічно, і мене це влаштовує. Іноді я прошу фоловерів ділитися своєю сторінкою, щоб про мене дізналося більше людей, але цифра - не кінцева мета. Мені важливо, які саме люди підписані на мене і мій персональний коннект. Я не з тих, хто хоче вирости на "гівах" і мати аудиторію, яка буде писати мені всякий мотлох в коментарях. Я зі своїми фоловерами - ком'юніті і, вони мене розуміють, ми надихаємося один одним. Бренди, включаючи Estee Lauder, Sisley, Visa, Tom Ford, YSL Beauty і т.д. знають про це, тому вибирають мене амбасадором.

Ваша впевненість у собі - візитна картка. Це від природи або результат роботи над собою? Дайте пораду дівчатам, як полюбити себе.

Прийняти всі свої сторони і перетворити їх в фактори сили. Я нічого не приховую, і мені за себе не соромно. Навіть якщо порно зі мною вилізло б десь - я б не переживала, тому що я люблю своє тіло. Радикальне прийняття себе!

Прийняття себе - головний секрет краси і успіху, вважає дизайнер (фото: instagram.com/maryfurtas)

Нещодавно ви стали мамою. Чи змінилося ваше ставлення до стилю?

Хочеться більше часу одягатися так, ніби я святкую щось. Час - такий цінний актив! Я намагаюся.

Минулого року ви стали головним редактором глянцевого журналу (Pink – прим. ред.). Чому вирішили піти з цієї посади і чи плануєте повертатися?

Не планую. Робота на чужі проекти не для мене.

Ви не перша львів'янка, яка підкорила світовий шоу-бізнес. Руслан Багінський вже одягнув у свої капелюхи майже всіх зірок. Ви знайомі і чи не плануєте колаборації?

Ми дружимо з юного віку, Руслан стилізував майже всі мої львівські зйомки. Колаборацію не обговорювали.

Як ставитеся до UFW? Будете коли-небудь брати в ньому участь?

Ставлюся позитивно! Не будемо, тому що покази - не частина нашого плану.

Кого з українських зірок вже одягали і чи збираєтеся?

Чесно кажучи, ми не дуже націлені на це, тому що наш маркетинговий бюджет розрахований на ринок США, де наші зірки не мають ніякого впливу. Можливо, це зміниться з часом, але поки план такий.