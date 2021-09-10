Чувствуешь себя богиней: украинский дизайнер рассказала, как ей удалось одеть в свой бренд мировых звезд

Мэри, откуда у вас страсть к моде? Расскажите, с чего все начиналось.

Эта история с детства! Моя мама интересовалась модой и привила мне это с очень юного возраста. Я коллекционировала Vogue, знала все доступное в то время о любимых дизайнерах и мечтала работать в этом бизнесе. В 16 я решила, что буду fashion-фотографом, и это стало первым серьезным шагом к моим целей.

Мэри Фуртас (фото: instagram.com/maryfurtas)

Как возникла идея собственного бренда Cultnaked и было самым сложным в построении бизнеса?

Я хотела решить свою проблему: комфортная, удобная и одновременно секси-одежда для вечеринок. Функциональность стояла на первом месте, так в нашем портфолио возник скорт, который сразу стал основой продуктовой линейки. Сложности - вопрос философский для меня, ведь жизнь состоит из проблем и решений.

Создавая собственный бренд, вы сразу брали курс на звезд?

Да. Я очень вдохновлялась MTV и калифорнийским жизнью. Это все для меня очень увлекательно, потому целилась я на этот рынок.

Как к вам приходят идеи для создания вещей?

Представляю себя в чем-то и пытаюсь реализовать свою фантазию. Когда это получается, я стараюсь довести этот дизайн до максимально удобного варианта, и мы реализуем продукт.

Помните свои ощущения, когда в Cultnaked пришел первый успех?

Первый или двадцатый - я стараюсь всегда чувствовать радость и праздновать это! Ведь я работаю для того, чтобы быть счастливой и чтобы улучшать комьюнити вокруг себя.

Ваши вещи носят сестры Дженнер, Белла Хадид, Эльза Хоск, Гранде и множество других звезд... Мало кто из украинских брендов может похвастаться таким успехом. Как считаете, чем вы привлекаете селебретис?

Мы классные! Когда надеваешь Cultnaked, чувствуешь себя богиней. Это by design (улыбается). Я верю в свое видение, и вселенная отдает эту энергию обратно!

Кайли Дженнер, Ариана Гранде, Кендалл Дженнер и Эльза Хоск в вещах бренда (фото: instagram.com/cultnaked)

Кто-то из них стал вашим постоянным клиентом?

Они редко покупают. У большинства звезд есть стилисты, которые выбирают им вещи. Они присылали запросы неоднократно и продолжают это делать. Поэтому, еще увидите нас на всех звездах, которые мы хотим одеть! Это вопрос времени.

Какова ваша самая амбициозная цель для бренда? Есть звезды, которых мечтаете одеть? Дизайнеры, с которыми хотите работать?

Я хочу, чтобы Cultnaked, или моя группа, в которую этот бренд будет входить, стала компанией ценой в миллиард долларов США. Это для начала. Для этого надо одеть много звезд и сделать много коллабораций, но всему свое время.

Считаете соцсети важными для раскрутки собственного бренда?

Конечно! Люди - это бизнес, а соцсети - инструмент коммуникации с этими людьми.

В моде - индивидуальность, уверена основательница бренда (фото: instagram.com/cultnaked)

Ваши вещи нельзя назвать доступными (скорт около 6500 грн, топ около 3000 грн - прим. ред.). Не планируете разработать демократическую линейку для более широкой аудитории украинских поклонников?

Мы находимся в среднем ценовом сегменте, и у нас очень большое количество покупок в Украине сейчас. Вы недооцениваете рынок (улыбается).

От пандемии и карантина пострадало много брендов. Как вы пережили этот период?

Прекрасно, ведь мы онлайн-бренд без привязки к сезонности! Мир пошел в онлайн шоппинг, а там - мы!

Кто ваша собственная икона стиля и ролевая модель?

У меня нет икон, но я восхищаюсь тем или иным стилем в конкретный промежуток времени. Мне всегда нравились Том Форд, Бритни Спирс, Шер. В последние годы Ким, Кортни Кардашьян и сестры Дженнер имеют прекрасных стилистов. Белла Хадид всегда выглядит топ.

Мэри - амбасадор Estee Lauder, Sisley, Visa, Tom Ford, YSL Beauty (фото: instagram.com/cultnaked)

Ваш бренд - о сексуальности и красоте женщин. Как относитесь к мировой тенденции на вещи унисекс и оверсайз?

Ношу и унисекс, и оверсайз, и секси в обтяжку. В моде - индивидуальность, а в ней есть место для любого стиля.

Расскажите о своем гардеробе. Какие вещи всегда в нем?

Кожаные штаны, скорт и белые топы. И какие-то фантастические босоножки.

Что посоветуете носить этой осенью?

То, в чем вы чувствуете себя богиней и боссом!

Вы ведете свой блог в Instagram, где много интересной информации, но не так много фолловеров. Планируете его раскручивать или не считаете необходимым?

Он растет органически, и меня это устраивает. Иногда я прошу фолловеров делиться своей страницей, чтобы обо мне узнало больше людей, но цифра - не конечная цель. Мне важно, какие именно люди подписаны на меня и мой персональный коннект. Я не из тех, кто хочет вырасти на "гивах" и иметь аудиторию, которая будет писать мне всякий хлам в комментариях. Я со своими фолловерами - комьюнити и, они меня понимают, мы вдохновляемся друг другом. Бренды, включая Estee Lauder, Sisley, Visa, Tom Ford, YSL Beauty и т. д. знают об этом, поэтому выбирают меня амбассадором.

Ваша уверенность в себе - визитная карточка. Это от природы или результат работы над собой? Дайте совет девушкам, как полюбить себя.

Принять все свои стороны и превратить их в факторы силы. Я ничего не скрываю, и мне за себя не стыдно. Даже если порно со мной вылезло бы где-то - я бы не переживала, потому что я люблю свое тело. Радикальное принятия себя!

Принятие себя - главный секрет красоты и успеха, считает дизайнер (фото: instagram.com/maryfurtas)

Недавно вы стали мамой. Изменилось ли ваше отношение к стилю?

Хочется больше времени одеваться так, будто я праздную что-то. Время - такой ценный актив! Я стараюсь.

В прошлом году вы стали главным редактором глянцевого журнала (Pink – прим. ред.). Почему решили уйти с этой должности и планируете ли возвращаться?

Не планирую. Работа на чужие проекты не для меня.

Вы не первая львовянка, покорившая мировой шоу-бизнес. Руслан Багинский уже одел в свои шляпы почти всех звезд. Вы знакомы и не планируете коллаборации?

Мы дружим с юного возраста, Руслан стилизовал почти все мои львовские съемки. Коллаборацию не обсуждали.

Как относитесь к UFW и будете когда принимать в нем участие?

Отношусь положительно! Не будем, потому что показы - не часть нашего плана.

Кого из украинских звезд уже одевали и собираетесь ли?

Честно говоря, мы не очень нацелены на это, потому что наш маркетинговый бюджет рассчитан на рынок США, где наши звезды не имеют никакого влияния. Возможно, это изменится со временем, но пока план такой.