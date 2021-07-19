У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

Влітку пляжна мода для нас не менш актуальна, ніж міські образи. Але серед очевидних трендів на торгових майданчиках зустрічаються позиції, які купувати не варто.
Чому не варто? Тому що вони були популярними пару сезонів тому, а зараз вже потихеньку виходять із трендів. До наступного року вони стануть "раритетом", який точно не вийде використовувати.
Про це розповіла у своєму Instagram стилістка Майя Кривобокова. Вона також перерахувала, що купити точно варто - ці речі прослужать не один сезон.
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Бікіні: чим більше зав'язок, тим краще!
Не всі злиті купальники у моді, будьте уважні.
Пляжна сумка: краще, якщо буде з соломи, з бахромою.
Окуляри: у магазинах є відверті антитренди, також завжди дивіться, як оправа йде саме вам.
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В'єтнамки: занадто вузькі ремінці, взуття з декором залишилася в минулому.
Солом'яний капелюх: купуйте класику, вона прослужить не один сезон.
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