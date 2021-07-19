В этом на пляж нельзя: стилист показала, какие купальники и панамки уже антитренд

Летом пляжная мода для нас не менее актуальна, чем городские образы. Но среди очевидных трендов на торговых площадках встречаются позиции, которые покупать не стоит.
Почему не стоит? Потому что они были популярными пару сезонов назад, а сейчас уже потихоньку выходят из трендов. К следующему году они станут "раритетом", который точно не получится использовать.
Об этом рассказала в своем Instagram стилистка Майя Кривобокова. Она также перечислила, что купить точно стоит - эти вещи прослужат не один сезон.
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Бикини: чем больше завязочек, тем лучше!
Не все слитные купальники в моде, будьте внимательны.
Пляжная сумка: лучше, если будет из соломы, с бахромой.
Очки: в магазинах есть откровенные антитренды, также всегда смотрите, как оправа идет именно вам.
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Вьетнамки: слишком узкие ремешки, обувь с декором осталась в прошлом.
Соломенная шляпа: покупайте классику, она прослужит не один сезон.
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