Ідеально на літо: Кендалл Дженнер показала "соковитий" total look на вихід

Кендалл Дженнер - одна з молодших сестер знаменитого сімейства Кардашьян-Дженнер - відома своїм особливим стилем . На відміну від кричущих спокусливих луків, які вибирають Кім і Кайлі, вона обожнює простий крій, оверсайз і багатошаровість.

Незважаючи на те що Кендалл показала тільки фрагмент свого аутфіта, головні його деталі можна відмінно розглянути. Модель віддала перевагу класичним штаням зі стрілками, які доповнила вишуканими човниками і об'ємною сумочкою. Головна родзинка вбрання - колір. Всі речі Кендалл підібрала в соковитому помаранчевому відтінку. Образ миттєво з ділового став літнім і безтурботним. У такому вбранні Дженнер вирушила на баскетбол, як видно, щоб підтримати свого хлопця.

Деталі лука Кендалл (фото: instagram.com/kendalljenner)

До слова, Кендалл обожнює "сонячні" цитрусові відтінки, особливо якщо справа стосується аксесуарів. Не так давно вона показала, що жовта сумочка від Burberry, що за формою нагадує часточку лимона, відмінно впишеться в будь-який образ.